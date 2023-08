La grande bruttezza Ecco la città sfregiata dai vandali dello spray "Un disastro, basta"

di Nicolò Moricci

Ancona come Bologna, ma meno raffinata. I portici del capoluogo emiliano-romagnolo sono patrimonio dell’umanità, quelli della Dorica, invece, sono semplicemente sporchi e vandalizzati. Le dediche d’amore e le frasi poetiche degne di nota, eccetto quelle lungo la scalinata di via Zappata, alcune delle quali persino simpatiche, sono davvero poche. Il resto dei graffiti sui muri della città sono solo imbrattamenti dell’ultimo minuto, sfogo momentaneo di gente annoiata, e forse anche un po’ – ma giusto un po’, si scherza – maleducata. I muri di Bata, tra via Castelfidardo e corso Garibaldi, erano stati verniciati da poco e già sono sporchi di bombolette spray, con cui incidono lettere senza senso. Altroché "Sara ti amo", in corso Mazzini. Il corso più storico di Ancona è tutto un vandalismo e non vengono risparmiate neppure le panchine di piazza Cavour, né quelle di marmo bianco né quelle più interne, tra i cespugli. Scritte realizzate coi pennarelli, penne e chi più ne ha più ne metta. La fermata dei bus, al capolinea di piazza Cavour, è praticamente uno scrittoio. All’angolo con via dei tre Cantoni, sono state bersagliate pure le abitazioni private, così come al viale della Vittoria e in zona Passetto. Qui, da qualche giorno, il Monumento ai Caduti non è più imbragato dal telo verde, ma l’enorme vandalismo sul bastione centrale è coperto da una sobria lastra di legno. E poi ci sono via Magenta e via Matteotti, tra le strade più colpite dai teppisti. Teresa Galeazzi ne sa qualcosa: "Bisogna fare qualcosa, qui è un disastro. A questi ragazzi cosa vogliamo dare, il premio? Le ordinanze comunali anti graffiti? Ci sono, ma restano solo sulla carta, perché poi quando li prendono non gli fanno niente". Anche il signor Giovanni è attonito alla vista degli imbrattamenti: "Qualche settimana fa, sono passato nei pressi del porto e ho visto delle scritte orrende – dice il residente di via Marconi – Peraltro, vandalismi proprio nei pressi della nuovissima via XXIX Settembre, tra Porta Pia e la Mole Vanvitelliana. Mi chiedo come la gente possa arrivare a deturpare la città".

Il viaggio del Carlino nei vicoli di Ancona prosegue nel centro storico: via Buoncompagno è un museo a cielo aperto, grazie ai graffiti artistici di AnconaCrea (realizzati da William Vecchietti), ma basta proseguire di qualche metro per vedere scarabocchi ovunque. "Sa cosa? Servirebbero dei muri dedicati ai writers, così che possano sfogarsi liberamente".