La grande bruttezza Il centro è deserto, viaggio nella notte di ubriachi e balordi

di Nicolò Moricci

C’è una città che vive ancora più del giorno: zero eventi, ma tanti sbandati. È l’Ancona di notte, quella deserta, negozi chiusi, strade vuote, ristoranti spenti, bar (e stabilimenti) serrati. Nessuna luce stroboscopica che riflette sulle onde del mare. Un silenzio assordante. Niente passeggiate mano nella mano sul Corso, solo ubriachi stesi qua e là, nei posti più impensati, sotto la sede dell’Inail di via Piave e persino in centro. È proprio da qui che inizia il reportage del Carlino alla scoperta della vita notturna del capoluogo regionale. Cominciamo dal Passetto: alcuni ragazzi schiamazzano sul Monumento nel buio pesto di una notte caldissima. Le sole luci che si intravedono sono quelle dell’ascensore, chiuso anch’esso in direzione mare. In spiaggia, nessuno, tranne qualche bivacco. Sotto la palafitta, vicino al ristorante, il solito gruppo di pakistani in attesa dei documenti di visto e di protezione internazionale. Un’emergenza che non è più tale, dato che di questo abbiamo scritto persino un anno fa.

Ma torniamo sul punto: dal Passetto, ci dirigiamo verso il cuore di Ancona. Attraversiamo il Viale ed è proprio qui che qualche mendicante ha lasciato uno dei cartoni con la scritta da elemosina. Una coperta buttata tra i cespugli e più giù un uomo sdraiato su una panchina. Non è raro vedere bottiglie e lattine di vino a terra. Passiamo in largo XXIX Maggio, all’altezza del Comune. Il semaforo illumina la notte con una luce intermittente arancione. Le auto non ci sono, figurarsi le persone. Si sente un vociare in lontananza. Ci avviciniamo a piazza Cavour, che a una cert’ora, è terra di nessuno. Un uomo urina tra le aiuole, altri implorano alcool con cui riuscire finalmente a dormire. Una coppia farfuglia qualcosa, mentre altri dormono sulle panchine bianche, di fronte al Consiglio regionale, tra le vie Simeoni e Salomone. Scendiamo a piazza Kennedy, attraversando corso Garibaldi. Non c’è neanche una persona. Dove sono gli eventi? Dove sono i giovani, gli artisti di strada e la voglia di vivere? Un’auto della polizia ci passa affianco. Poco distante da là, in piazza Pertini, un uomo parla da solo, mentre altri due, nel giardinetto pubblico di piazza Stamira, si sbronzano dividendosi l’ultima lattina di birra ancora piena. L’ultima di una lunga serie, tutte le altre sono in fila sul muretto. Accanto a loro, un cane sciolto quasi addormentato. Dietro di noi, le grida di una donna. Ci giriamo: ha una bottiglia di vetro in mano. Esce da un kebab di corso Stamira. La seguono tre uomini. Volano parole grosse, insulti e imprecazioni. Non sembrano italiani, dall’accento. I fumi dell’alcool le devono aver dato alla testa. I clienti del vicino pub, ancora aperto, assistono attoniti alla scena, all’angolo coi portici di piazza Cavour. Quei quattro litigano in mezzo alla strada, per una decina di minuti. Sbracciano, provano a picchiarsi. Poi, se ne vanno tutti.

Nei dintorni del Mercato delle Erbe, un nostro lettore ci segnala il punto di ritrovo abituale di tossici, nei vicoli che portano sul viottolo di sopra. Noi ci passiamo, ma è tutto vuoto. In via Carducci, un negozio etnico rimane aperto fino alle 5, fungendo da "punto di ritrovo per gente poco raccomandabile", fanno sapere i residenti. Sotto il rettorato di piazza Roma, resti di alcool e di cibo, segno che lì qualcuno ci dorme. A 20 metri, tra corso Garibaldi e piazza Roma, la gente è sdraiata con nonchalance all’entrata dell’Informagiovani. Panchine scambiate per letti improvvisati: giusto il tempo di smaltire la sbornia. Altro che clochard. Una città senza eventi in preda agli sbandati. Che approfittano del niente, per vivere di poco. E, intanto, c’è chi ci ferma per dirci: "Qui, di notte, c’è da avere paura a tornare a casa".