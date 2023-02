La grande danza torna alla Fenice: ecco lo spettacolo dei Kataklò

La grande danza torna al Teatro La Fenice di Senigallia. E‘ qui che sabato (ore 21) la compagnia Kataklò Athletic Dance Theatre presenterà il suo nuovo spettacolo ‘Back To Dance’. Dopo il digiuno di spettacoli, palcoscenici e teatri dovuti al lungo periodo della pandemia Kataklò sale di nuovo sul palcoscenico inneggiando alla ripartenza. Giulia Staccioli, insieme all’attivo contributo artistico dei sei danzatori in scena, firma uno spettacolo che accosta frammenti differenti, inediti e di repertorio, portabandiera di un messaggio di speranza: "Raccogliamo tutti i pezzi, ricostruiamoci, rigeneriamoci, mostriamoci nuovi, ma sempre fedeli a noi stessi. Insomma, torniamo a ballare!’. ‘Back to dance’ si svolge in un tempo unico che affronta quattro tappe differenti: l’umanità, la mitologia, l’eroismo, la leggerezza. Lo spettacolo racconta il ritorno in scena dei danzatori dopo aver vissuto un’esperienza universalmente condivisa. Nelle loro gambe c’e` la voglia di ricominciare, un istinto continuamente frenato, ostacolato, reso sempre più complesso dalle circostanze. La chiave di lettura offerta dalla rappresentazione vuole essere positiva: giocando con l’ironia, l’energia e l’intensità proprie dello stile Kataklò, ‘Back to Dance’ dà voce in un certo senso ai bisogni e ai desideri che ci hanno accomunato nell’ultimo periodo, come camminare liberi tra la gente facendosi trasportare dal flusso, sentirsi parte di un tutto che si muove con decisione nella stessa direzione, un abbraccio… L’atletismo e la poesia che hanno reso la compagnia ambasciatrice del Made in Italy nel mondo, tornano sulle scene ad ammaliare e a diffondere vitalità. Le prospettive sono inevitabilmente cambiate, ma il linguaggio rimane lo stesso. E le emozioni suscitate nel pubblico anche.