La grande festa della ’Notte Azzurra’ a Jesi: imprese e personaggi sportivi

Erano in migliaia ieri nell’area dei giardini pubblici e di viale Cavallotti per la Notte Azzurra della Sport. Bambini e famiglie hanno preso d’assalto ieri le palestre a cielo aperto allestite già dal primo pomeriggio e fino a notte fonda nelle aree verdi e sul manto stradale. Oltre 80 le associazioni alla festa dello sport divenuta ormai un appuntamento tradizionale. Molto apprezzate le esibizioni delle scuole di danza, le premiazioni e le presentazioni delle squadre delle società sportive. In serata poi la festa della scherma, momenti dedicati agli sport paralimpici, alla sicurezza stradale e allo stretto rapporto tra sport e sociale, oltre alla presentazione del torneo "Jesi Volley Cup" con la presenza di ospiti quali Matteo Cattini, Beppe Cormio, Alessia Polita, Gordan Firic e tutti i protagonisti dei trionfi della scherma e degli altri sport del territorio. Alle 22,30 sul palco è salito Max Cimatti, accompagnato dalle musiche di Martin Navello, che racconterà imprese e personaggi sportivi che hanno cambiato il mondo con una performance dal titolo "Sport e coraggio".