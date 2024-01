La grande fuga dai terreni: "I conti non tornano più"

"La nostra famiglia da sempre viveva solo di agricoltura e qualche capo di bestiame, ma negli ultimi anni non è più possibile farlo. Se i miei due figli continuano a fare gli agricoltori le loro mogli hanno dovuto trovare un lavoro fuori per riuscire a far quadrare il bilancio familiare". E’ arrabbiato ed amaregiato Francesco Vitali dell’omonima azienda agricola di Belvedere Ostrense, una delle più grandi con i suoi 120 ettari della provincia di Ancona.

Vitali, le aziende agricole in Italia sono diminuite del 30 per cento in dieci anni, perché?

"Sì, eravamo il 10 per cento della popolazione oggi siamo all’1,5. Stiamo abbandonando i terreni sia per i costi che per le politiche europee e nazionali che rendono sempre più difficile portare avanti questo lavoro e viverci. Il costo dei trattori è aumentato del 40 per cento in due anni, quello dei concimi è quadruplicato, quello del carburante lo conosciamo tutti e un trattore che lavora consuma 300 litri di gasolio al giorno. Il prezzo del grano in confronto è salito pochissimo. Noi come altri colleghi con cui ci siamo confrontati siamo in perdita. Andiamo avanti grazie ai risparmi e alla pensione, ma per quanto potrà essere così?".

Oltre ai costi quali sono i problemi?

"Ci trattano come fossimo noi coloro che sfruttano il terreno e inquinano e che ad esempio ammazzano le api che invece sono le nostre migliori amiche. Allora le 20mila gomme che roteano in città come Ancona con tutta la scia di benzene? Chiediamo solo di usare quei trattamenti che ci consentano di salvare il raccolto. Gli attacchi di parassiti e insetti che distruggono il raccolto sono sempre più presenti. Noi abbiamo avuto le cavallette che mangiano i fiori dell’erba medica e questo compromette anche le sementi che siamo costretti a comprare all’estero, in Romania, Polonia Turchia. Si gioisce per il calo della vendita dei fitofarmaci ma questo equivale ad uno scadere della qualità dei prodotti. Noi siamo stati tra i primi a dover rinunciare all’indennizzo per salvare le nostre colture. Sono tre anni che non raccogliamo olive. Poi ci fanno vedere i bambini che muoiono di fame, ma ci impediscono di produrre di più. Un 4 per cento del terreno deve stare fermo tutti gli anni. Per noi sono 7 ettari ma invito tutti a vedere cosa diventa un campo incolto per sei mesi e la fatica che si deve affrontare dopo".

Insomma l’agricoltura sta soffrendo come non mai...

"Oggi il trattore nemmeno si guida, ci pensa il satellitare e questo va bene, ma stiamo perdendo molta della nostra ricchezza. Tanti colleghi hanno firmato le cambiali per pagare il gasolio utilizzato lo scorso giugno e non hanno più risorse per andare avanti. Stiamo morendo e uccidendo una risorsa primaria del nostro territorio, in nome di un green o presunto tale, a tutti i costi".

