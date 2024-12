La Guardia di Finanza donatrice di sangue

"Le Fiamme Gialle donano il rosso". E quel rosso è il sangue. La splendida iniziativa è stata riproposta dai militari della Guardia di Finanza della provincia di Ancona, che si sono resi protagonisti di donazioni al Centro trasfusionale Avis dell’Azienda ospedaliero universitaria delle Marche. L’iniziativa è giunta alla settima edizione ed è stata portata avanti in sinergia con il Comando regionale. Come ogni anno è stata realizzata in concomitanza con le imminenti festività natalizie. Un periodo in cui, talvolta, si registra una diminuzione di donatori di sangue. Hanno partecipato numerosi finanzieri, tra i quali otto neo donatori, che hanno già manifestato la volontà di entrare a far parte del ‘Gruppo donatori Fiamme Gialle di Ancona’. Nel 2024 sono state diverse le occasioni di donazione da parte dei militari che prestano servizio nell’Anconetano, presso gli ambulatori di Ancona, Senigallia, Chiaravalle e Jesi. II viceresponsabile del Centro trasfusionale di Torrette, la dottoressa Rosella Bencivenga, il dirigente medico del Centro trasfusionale, la dottoressa Petra Majlingovà e il presidente dell’Avis comunale Saverio Taglioni hanno espresso parole di ringraziamento al personale della Finanza che, con una nutrita rappresentanza di donatori, ha dimostrato di essere al servizio dei cittadini, anche nei momenti di maggior bisogno, con un gesto fortemente sentito dai finanzieri come impegno morale e ancor prima dovere civico nel voler dare aiuto e sollievo a quanti legano la propria sopravvivenza alla disponibilità di sangue.