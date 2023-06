La guardia medica turistica è operativa

Da oggi torna in piena operatività il servizio di guardia medica turistica garantito dall’Azienda sanitaria territoriale di Ancona: un medico sarà presente sulla spiaggia di Falconara, all’altezza dell’ex Piattaforma Bedetti, tutti i giorni dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18.30. Nel weekend, a partire da sabato, verrà ripristinato anche il servizio di primo soccorso sanitario sull’arenile. La Croce Gialla Falconara metterà in campo il quad attrezzato e due militi, che presidieranno la spiaggia dalle 10 alle 18. Il soccorso sarà attivo nelle giornate del 17, del 18, del 24, del 25 e del 30 giugno. Dal primo luglio al 15 agosto, invece, il servizio sarà garantito tutti i giorni e avrà come base la stessa postazione dell’ex Piattaforma Bedetti. Anche quest’anno, come accade dall’estate 2018, il servizio sarà completamente a carico del Comune. Fino al 2017 a finanziarlo era l’Asur, ma l’azienda sanitaria ha poi deciso di puntare sulla guardia medica turistica. Sull’argomento l’assessore ai Servizi sociali, Ilenia Orologio: "C’è lo sforzo dell’amministrazione comunale per garantire la presenza della Croce Gialla a supporto dell’assistenza ai turisti già finanziata dall’Ast – specifica la rappresentante della Giunta Signorini –. Abbiamo deciso di confermare l’investimento per il primo soccorso, che insieme alla guardia medica turistica va a beneficio di tutti coloro che frequentano il nostro litorale".