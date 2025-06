La Guardia medica turistica trova casa. Prende il posto di Senigallia Servizi

Senigallia Servizi trasloca per l’estate, i locali messi a disposizione della Guardia Medica Turistica. Il servizio prenderà il via il 15 giugno. Un presidio in zona centrale in modo che sia raggiungibile da più persone possibili. E da oggi si entra in alta stagione. L’Area Vasta 2 – Distretto di Senigallia – garantisce fino al 15 settembre prossimo senza soluzione di continuità il Servizio di Assistenza Medica Domiciliare e Ambulatoriale ai turisti. Il servizio è gratuito per gli assistiti residenti nell’ambito della Regione Marche. Le visite domiciliari vanno richieste esclusivamente ai numeri 348.8932941 o 348.8932942. Per le prestazioni agli assistiti fuori regione viene applicato un costo di 25 euro per visita domiciliare e di 15 euro per visita ambulatoriale. L’Amministrazione ha giocato d’anticipo e ha provveduto già da ieri a trasferire gli uffici di Senigallia Servizi, sempre all’interno dei sodalizi, ma con ingresso sul retro.

Il trasloco è già in corso da un paio di giorni, ma nonostante questo, i diportisti non sono stati lasciati senza il servizio. Oltre al presidio a terra, come ogni anno è previsto anche un servizio di assistenza in mare.

Ma questa non è l’unica novità per la darsena turistica del porto della Rovere dove aprirà un nuovo ristorante a base di cozze. L’apertura del nuovo locale sarà nei locali della Lega Navale di Sengiallia, lo stesso che negli ultimi anni aveva avuto gestioni sfortunate. Le cozze che verranno cucinate, sono a chilometri zero e provenienti dall’allevamento al largo della spiaggia di velluto. Un locale dall’aspetto tradizionale, dove i turisti potranno gustare ricette tradizionali, ma anche respirare tradizione, il tutto affacciati sulla darsena del porto della Rovere. Da oggi i bagnini di salvataggio saranno presenti ogni 200 metri. Fino a ieri i baywatch erano sulle torrette, dal lunedì al venerdì ogni 300 metri e il fine settimana ogni 200 come in alta stagione che terminerà l’8 settembre.

Una stagione partita con il piede giusto, e da sabato prenderà avvio il calendario degli eventi estivi: a lanciarlo sarà il biker ed inviato di Striscia la Notizia Vittorio Brumotti, con uno show che eseguirà insieme alla sua crew alle 18 in piazza Garibaldi e domenica farà un giro dell’interno territorio. Il week-end successivo sarà animato dall’Adiratic Festival Tattoo, dove tatuatori provenienti da tutto il mondo saranno presenti con i loro stand in piazza del Duca.