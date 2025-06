La guerra ai truffatori degli anziani passa anche dalle farmacie

Guerra ai truffatori degli anziani passando dalle farmacie del territorio. La questura di Ancona lancia una nuova offensiva al raggiro della popolazione più debole, sfruttando la prevenzione capillare che coinvolge chi ogni giorno incontra i cittadini nei posti più sperduti: i farmacisti. Ventimila brochure verranno distribuite dalla prossima settimana in 140 farmacie della provincia anconetana. Non semplici volantini, ma vere e proprie guide alla sopravvivenza urbana per chi ha superato una certa età e rischia di cadere nei tranelli sempre più raffinati dei malviventi. Il questore Cesare Capocasa non usa mezzi termini: "Di truffe agli anziani se ne parlava già tanti anni fa quando sono entrato in polizia. Oggi è peggio". I numeri crescono, le modalità si affinano, ma soprattutto emerge una verità scomoda: la sola attività repressiva non basta più. Come per la violenza di genere o il bullismo, le truffe agli anziani sono diventate un fenomeno strutturale che richiede una risposta di sistema. Da qui l’idea di coinvolgere chi gode della fiducia degli anziani, cioè i farmacisti, ultimo presidio di socialità in molti centri dell’entroterra dove sono scomparse poste, banche e caserme. "Con noi si aprono, parlano di salute e con quella ci confidano tutto", spiega Francesco Mannucci, presidente dell’ordine provinciale dei farmacisti. Una confidenza che diventa risorsa preziosa nella battaglia contro i truffatori, che permette al farmacista di entrare in sintonia con l’anziano, di informarlo. Le brochure non finiranno semplicemente nei sacchetti dei medicinali: ogni farmacista sarà sentinella sul territorio, pronto a dare spiegazioni per riconoscere i falsi carabinieri, per chiamare il vicino di casa, o per reagire al finto tecnico del gas. "Più sicuri insieme" è lo slogan della campagna che da Ancona si allargherà a livello nazionale. L’iniziativa segue quella dello scorso autunno quando Comune e questura avevano raggiunto i 2500 ultraottantacinquenni della città. Ora si punta a coprire tutta la provincia. "Dobbiamo rendere difficile la vita a questi delinquenti", sottolinea il questore Capocasa. Cecilia Possenti, presidente di Federfarma Ancona, rivendica il ruolo sociale della categoria: "Siamo un presidio aperto, lo abbiamo dimostrato durante il Covid".

Giuseppe Poli