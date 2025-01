La "guerra" dei rifiuti. Inceneritore, Corinaldo sale sulle barricate

Termovalorizzatore a Corinaldo? Un’ipotesi destinata a rimanere tale. Parole chiare, quelle dell’amministrazione guidata dal sindaco Gianni Aloisi, per opporsi in maniera netta alla possibilità di realizzare in zona un simile impianto. "Corinaldo e i corinaldesi – sottolinea il sindaco Gianni Aloisi – sanno bene cosa significa avere un’area di smaltimento di rifiuti. Oltre 20 anni fa la situazione nell’area San Vincenzo era corrotta e la vita dei residenti era diventata pressoché impossibile".

Parole pronunciate ieri, cui hanno fatto eco quelle del consigliere regionale Pd Maurizio Mangialardi, che ha sferrato un duro attacco alla Giunta Acquaroli: "Un territorio – in riferimento a quello corinaldese – che ha già dato in passato, ospitando una discarica e un impianto per la produzione di compost aerobico poi successivamente riconvertito a causa della produzione di miasmi nel periodo estivo con grave compromissione del potenziale turistico. Ci saranno le barricate: attendiamo ora con ansia che il presidente (Francesco Acquaroli, ndr) venga nella Valle del Misa a spiegare questa scelta scellerata".

La discussione si è accesa nelle ultime ore: "Dopo quattro anni di nulla sulla gestione dei rifiuti, il presidente Acquaroli per porre rimedio alla sua totale inerzia in materia propone ora di realizzare un inceneritore – punta il dito l’ex primo cittadino di Senigallia : Nel febbraio 2021, l’assessore Stefano Aguzzi aveva promesso che in sei mesi l’aggiornamento del Piano regionale per la gestione dei rifiuti (Prgr) sarebbe stato ultimato. Siamo arrivati a febbraio 2025 e non sono ancora state nemmeno misurate le necessità e le esigenze di smaltimento, né tanto meno sono state individuate attraverso processi partecipativi le aree idonee dove ubicare gli impianti". Per Mangialardi, "si è preferito non programmare, non proseguire nel percorso virtuoso che aveva portato, per esempio, all’attivazione del biodigestore di Ostra. Si è preferito non mettere in cantieri gli impianti dell’economia circolare e neppure Tmb. E così, nell’assoluta latitanza della Regione che ha abdicato al suo compito, ogni territorio si è sentito giustamente legittimato a contestare qualsiasi ipotesi in mancanza di un quadro generale, lasciando (forse volutamente) l’intero ciclo della gestione dei rifiuti nelle sole mani dell’iniziativa privata di imprenditori che legittimamente guardano al proprio profitto e non al bene comune e all’interesse della collettività".

Ancora l’esponente dem: "La panacea di tutti i mali viene individuata nella costruzione di un inceneritore in uno tra questi cinque siti: Corinaldo, Fano, Tolentino, Fermo o Ascoli. Auguri e in bocca al lupo alla Giunta Acquaroli se pensa davvero di riuscirci". Chiude dicendosi contrario sia all’inceneritore, sia al modello di gestione dei rifiuti sotteso.