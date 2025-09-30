La "guerra delle onde" colpisce Radio Duomo

Una disputa internazionale a colpi di onde radio. È quella che vede coinvolta Radio Duomo InBlu (emittente ufficiale della Diocesi di Senigallia della Fondazione Gabbiano) accusata dalla Croazia di disturbare le frequenze sull’altra sponda dell’Adriatico. Al centro della questione c’è l’antenna piazzata sulle colline di Senigallia: a Monte Solazzi, infatti, ha sede l’impianto dell’emittente cattolica, protagonista di una vicenda che ha attraversato il mare Adriatico e i tribunali. Dall’altra parte dell’Adriatico le autorità croate sostengono che il segnale dell’emittente senigalliese sui 95,200 MHz disturba un’altra radio locale, attiva appena un passo più in basso, sui 95,100 MHz. E questa faccenda ha innescato un fitto carteggio tra ministeri e, alla fine, anche un contenzioso davanti ai giudici amministrativi italiani.

Era il 2016 quando l’Ispettorato del Ministero dello Sviluppo Economico segnalò alla Fondazione le lamentele arrivate dalla Croazia. La richiesta era quella di trovare soluzioni tecniche per ridurre le emissioni verso la costa dalmata, magari con un ritocco all’orientamento delle antenne. Era il 16 novembre 2016 quando l’Ispettorato Territoriale Marche Umbria del Ministero dello Sviluppo Economico "sollecitava l’invio di proposte con l’avvertimento che, decorsi ulteriori 15 giorni senza riscontro, sarebbero state avviate le procedure per la riduzione della potenza dell’impianto di Monte Solazzi al fine di eliminare l’interferenza". Nessuna multa, nessuna diffida vera e propria: solo un invito a collaborare. La radio, però, ha interpretato quelle lettere come minacce di spegnimento o riduzione di potenza e ha impugnato tutto davanti al Tar.

La sentenza, pubblicata ieri, ha spento il segnale del ricorso giudicandolo inammissibile. Quelle note, secondo i giudici, erano meri solleciti, non provvedimenti sanzionatori. Prima di correre in tribunale, la Fondazione avrebbe dovuto cercare un confronto tecnico con il Ministero e, se del caso, anche con i croati. Il Tar ha aggiunto un chiarimento fondamentale: avere la licenza per trasmettere su una frequenza non autorizza a disturbare quella accanto. Alla fine, nessuna antenna è stata spenta, nessuna potenza ridotta: l’impianto di Monte Solazzi continua a trasmettere. Ma la Fondazione Gabbiano ha perso la causa e dovrà pure pagare mille euro di spese legali al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Un epilogo arrivato dopo dieci anni in cui due Stati si sono fronteggiati su un terreno, quello delle onde radio, che non conosce barriere o confini. Una disputa internazionale a colpi di megahertz.