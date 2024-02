"La Guida artistica sarà ora digitale"

Il Rotary Club di Fabriano ha deciso di promuovere il progetto della digitalizzazione della "Guida Artistica di Fabriano", il cui autore fu Bruno Molajoli, studioso e critico d’arte di origini fabrianesi. "Dopo le prime due edizioni del 1956 e del 1968 – ha detto il presidente del Rotary fabrianese, Alessandro Stelluti - andate esaurite, il nostro club si fece promotore nel 1990 della pubblicazione di una terza edizione riveduta e ampliata. Anche tale edizione è ormai in fase di esaurimento, per cui si è sentita l’esigenza di mantenere in vita tale opera prestigiosa dovuta alla vasta cultura ed alla eccezionale preparazione artistica del nostro concittadino. Il libro, infatti, venne stampato con tecnologie analogiche e gli impianti stampa allora utilizzati sono andati perduti". Previsto il coinvolgimento dei ragazzi del liceo Artistico "Edgardo Mannucci" di Fabriano, a cui sono stati donati da parte del club gli strumenti necessari, hardware e software, per la digitalizzazione della Guida, in particolare un computer e uno scanner. A lavoro terminato, il file verrà donato alla Città di Fabriano per l’utilizzo su qualsiasi piattaforma digitale e cartacea.