La Halley Thunder vince e mantiene la vetta

MATELICA

57

: Del Sole, Kasapi 4, Tempia 3, Bartolini 4, Gianangeli 2, Paolocci, Schena 2, Baldi 19, Offor 4, Hatch 13. All. Staccini.

HALLEY THUNDER MATELICA: Cabrini 11, Patanè 2, Celani 5, Battellini Gramaccioni 16, Gonzalez 16, Zamparini, Poggio 3, Bonvecchio 4, Andreanelli, Sanchez, Catarozzo. All. Sorgentone.

Arbitri: Montano e Giustarini di Grosseto.

Parziali: 8-11, 21-20 (13-9), 33-45 (12-25), 51-57 (18-12).

La squadra matelicese vince anche in Umbria e resta in vetta alla classifica assieme a Mantova, mentre Udine perde terreno battuto in casa da Ragusa. Il match, molto combattuto nella prima parte, si è incanalato sui binari giusti per la Halley Thunder in avvio di ripresa, quando le ragazze di coach Sorgentone sono riuscite a imprimere una forte accelerazione capace di scavare un bel solco nel punteggio, nonostante Umbertide abbia trovato la forza di rimanere in scia fino all’ultimo. Infatti, dopo il -12 di fine terzo quarto, la squadra di casa ha reagito ed è riuscita a pareggiare i conti (49-49) a 3 minuti e 37 secondi dalla sirena. Poi il capitano Pepo Gonzalez ne ha infilati cinque di seguito dando così un’altra spallata alle combattive avversarie. Molto lucida, nel finale, la gestione del play Gramaccioni.

m. g.