La Jesi Cup scalda i motori. Cinque iridati in campo e il sogno derby in finale

Cinque gli azzurri campioni del mondo in campo (Gargiulo, Bottolo, Balaso, Pace e Galassi), quattro le gare in programma tra sabato e domenica prossimi, tre i nazionali bulgari vicecampioni del mondo, due le formazioni marchigiane, ma uno solo il trofeo in palio, la Volley Cup, alla sua terza edizione. Scorre veloce il countdown in vista dell’appuntamento di Jesi con il volley di serie A, categoria solo sognata negli anni ’80 dalla Tre Valli di Julio Velasco. Sabato 11 le semifinali: alle 17.30 Gas Sales Bluenergy Piacenza contro Yua Battery Grottazzolina, alle 20.30 Cucine Lube Civitanova contro Allianz Milano. Il giorno dopo, domenica 12, alle 15, la finale per il terzo e quarto posto, e alle 18 la finale per il titolo (nell’albo d’oro della manifestazione la Lube Macerata, vincitrice dell’edizione 2023, e la Sir Safety Susa Perugia trionfatrice nel 2024). Biglietti e abbonamenti sono disponibili su Ciaotickets; dal 29 settembre saranno acquistabili ala biglietteria del PalaTriccoli, dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 20 (previste agevolazioni e biglietti ridotti per Under 12 e società Fipav).

"Un torneo che somiglia tanto a una final four – gioca in casa il dg Lube Beppe Cormio – organizzazione, pubblico, tutto per due grandi pomeriggi di sport; complimenti a Luca Vecci per l’impegno e la passione". Ferdinando Moretti, team manager di Grottazzolina, sogna un derby in campo neutro: "Un test importante, abbiamo fatto alcuni innesti, sono curioso di vedere come andrà a finire". Un vero test match "anche per noi – così Fabio Lini di Allianz – la prima di una quindicina di sfide contro la Lube".

Gianni Angelucci