La Jesina a Marina: una sfida d’alta quota

Esame di maturità per la Vigor Castelfidardo che oggi sale sul campo della capolista Vismara. La formazione di Malavenda è reduce da due vittorie consecutive e proverà a fare il ‘miracolo’: infliggere la prima sconfitta in campionato al Vismara, unica squadra ancora immacolata del girone A di Promozione (reduce da tre vittorie di fila) dopo la sconfitta rocambolesca di domenica della Jesina sul campo del Tavullia Valfoglia.

Oggi la formazione leoncella - che non potrà contare su Borocci squalificato - è attesa dalla seconda trasferta consecutiva, alquanto impegnativa, sul campo del Marina, con le due squadre distanti solo tre punti. Un Marina quarto in classifica assieme al Tavullia Valfoglia di scena oggi a Sassoferrato. La squadra di Gobbi è alla ricerca disperata di punti. Nel programma odierno impegno insidioso per il Moie Vallesina che riceve il Gabicce Gradara, mentre il Barbara Monserra (non ci sarà Rocchi squalificato) va a caccia della seconda vittoria consecutiva visto che riceverà la visita dell’ultima in classifica, l’Appignanese.

Domani due partite. La capolista Fermignanese se la vedrà in casa contro il Lunano, a Chiaravalle la Biagio sfiderà invece il Villa San Martino. Sarà il debutto per Gianluca Fenucci sulla panchina rossoblu, un ritorno del tecnico di casa alla Biagio dopo le tre esperienze precedenti, in Eccellenza, dopo il debutto nel 1994-1995 e le stagioni 2012-2013 e 2014-2015. Nella Biagio - reduce da due sconfitte di fila - peseranno le assenze per squalifica di Medici e Cecchetti.

Il programma. Promozione (girone A), 13esima giornata. Oggi (ore 14:30): Barbara Monserra-Appignanese, Marina-Jesina, Moie Vallesina-Gabicce Gradara, S. Orso-Pergolese, Vismara-Vigor Castelfidardo, Sassoferrato Genga-Tavullia Valfoglia (ore 15). Domani: Biagio Nazzaro Chiaravalle-Villa S. Martino, Fermignanese-Lunano. Classifica: Fermignanese e Vismara 24; Jesina 23; Tavullia Valfoglia e Marina 20; Villa S. Martino e Vigor Castelfidardo 18; Gabicce Gradara 17; Biagio Nazzaro Chiaravalle 14; S.Orso, Pergolese e Moie Vallesina 13; Barbara Monserra 12; Lunano 11; Sassoferrato Genga 9; Appignanese 7.

Prossimo turno: Gabicce Gradara-S. Orso, Jesina-Fermignanese, Lunano-Sassoferrato Genga, Marina-Moie Vallesina, Pergolese-Biagio Nazzaro, Tavullia Valfoglia-Vismara, Villa S. Martino-Barbara Monserra, Vigor Castelfidardo-Appignanese.