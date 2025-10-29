La jesina Cini prima conquista il titolo del doppio femminile con Storari e nel misto con Covali

Maddalena Cini non conosce mezze misure ai Campionati Regionali di padel. La jesina, fresca reduce dall’argento conquistato ai Campionati Italiani di seconda fascia ad Arezzo (6-3, 7-5 in finale contro Trassinelli/Garsia in coppia con Laura Battistini), è tornata sui campi di casa con la fame di chi non si accontenta mai. E Osimo, dove si sono svolti i campionati marchigiani, le ha dato ragione. Nel doppio femminile Open, in coppia con Silvia Storari, Cini ha demolito ogni resistenza. Laura Fiori e Roberta Picchio, avversarie in finale, hanno potuto solo assistere a una lezione di padel: 6-0, 6-0. Un prestazione dominante dall’inizio alla fine. Zero game concessi, zero dubbi su chi comandasse in campo e primo titolo regionale di Cini nella cinque giorni di Osimo. Ma per la campionessa poliedrica, che alterna padel e beach tennis con la stessa disinvoltura, un titolo solo era troppo poco. Ci ha riprovato così nel doppio misto Open, fianco a fianco con Vladimir Covali, dove ha dovuto sudare ogni punto contro Roberto Domizi e Francesca Cerigioni. Primo set vinto 7-5, secondo perso 6-7, fino al match tie-break del brivido chiuso 10-3. Alla fine così la doppietta è servita, il talento certificato ancora una volta.

Nel maschile Open non c’è stata partita. Edoardo Paoletti e Davide Gabrielli, portacolori del TC Maggioni di San Benedetto del Tronto, hanno difeso il titolo conquistato lo scorso anno a Castelfidardo con una finale autoritaria. Lorenzo Giustozzi e Andrea Bacaloni si sono dovuti arrendere 6-2, 6-2. Nella categoria Over 50 maschile, successo per la coppia formata da Lorenzo Tenenti e Roberto Domizi su Antonio Sgattoni e Afro Zoboletti per 6-1, 6-0.

a. p.