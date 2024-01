La Jesina contro il Montecchio per restare nella zona playoff

"Umiltà e mentalità". Quello che chiederà oggi ai suoi ragazzi mister Strappini. La Jesina torna a giocare al Carotti dove scenderà il K Sport Montecchio Gallo. I leoncelli vogliono "continuare il percorso" anche in casa dopo la vittoria di una settimana fa sul campo dell’Azzurra Colli. I biancorossi voglione restare agganciati a quel quinto posto dove stazionano quattro squadre compreso il Gallo. Due punti dietro c’è il Castelfidardo che oggi ospita il Tolentino, per una sfida sempre sentita. I biancoverdi cercano quella vittoria che latita. Solo quattro successi della squadra di Giuliodori contro i dodici pareggi, quasi un record. Chi non potrà sbagliare è l’Osimana in cerca di riscatto dopo il ko di Civitanova in una sfida - casalinga contro il Montegiorgio - con in palio punti salvezza. Guardando alla vetta va in scena lo scontro al vertice tra le due prime delle classe: Chiesanuova-Civitanovese. Eccellenza, terza giornata di ritorno. Oggi (ore 15): Castelfidardo-Tolentino, Chiesanuova-Civitanovese (a Villa San Filippo di Monte S.Giusto), Jesina-K Sport Montecchio Gallo, Urbino-Atletico Azzurra Colli, Montefano-Sangiustese Vp. Monturano C.-Montegranaro (ore 14:30), Osimana-Montegiorgio, Maceratese-Urbania. Classifica: Chiesanuova e Civitanovese 30; Montefano 28; Urbino 27; K-Sport Montecchio Gallo, Tolentino, Montegranaro e Jesina 26; Castelfidardo e Urbania 24; Maceratese 23; Osimana 21; Montegiorgio 14; Monturano C.12; Sangiustese Vp 11; Atletico Azzurra Colli 7.