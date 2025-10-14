La Jesina diventa un caso politico. L’opposizione contro l’assessore

"La situazione della Jesina calcio, è oramai da tempo preoccupante: una nave alla deriva. Ma sindaco e assessore rimangono in panchina". All’attacco Per Jesi che evidenzia: "Sono anni che l’interesse e l’attaccamento dei tanti tifosi alla squadra è oramai scemato a causa di una gestione societaria a dir poco discutibile, querele contro gli stessi tifosi, due retrocessioni in pochi anni, un settore giovanile dimezzato negli iscritti, praticamente un disastro. Giocatori e direttore sportivo che a poche giornate dall’inizio della stagione lasciano la squadra. Tutto ciò senza il minimo interesse apparente da parte delle istituzioni cittadine. Considerando però che abbiamo un assessore la cui delega allo sport gli è stata praticamente imposta, cosa possiamo aspettarci? Non siamo mica a Fano dove per analogia il sindaco con alcuni imprenditori locali ha preso in mano la situazione e ha risolto la problematica. Qui invece il sindaco nel tempo ha reso difficili le relazioni con gli imprenditori e le varie associazioni di categoria". Non si fa attendere la replica dell’assessore Samuele Animali: "E’ noto che i rapporti con la società sono stati sempre piuttosto complicati ed è da parecchio che gli sportivi sono preoccupati ed arrabbiati. Quello di Fano non è propriamente un esempio virtuoso. L’Alma è stata messa in liquidazione e radiata ed è ripartita dalla terza categoria. Ma se c’è qualcuno pronto a farsi avanti per il progetto di restituire alla città ciò che merita ora più che mai è il momento. Senza suonare la grancassa, l’amministrazione c’è sempre stata".