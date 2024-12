La Jesina ha fatto 13 e si prende la vetta

La Jesina ha fatto tredici. I leoncelli si prendono la vetta solitaria del girone A di Promozione dopo tredici giornate riscattandosi dopo il passo falso del turno precedente. Stavolta la squadra di Omiccioli non stecca la seconda trasferta consecutiva, violando con due reti il campo del Marina, con quest’ultima che scende in quinta piazza dove sperano di salire anche la Vigor Castelfidardo e la Biagio Nazzaro Chiaravalle. I fidardensi continuano la serie positiva uscendo indenni (un punto) dal campo dell’imbattuto Vismara che conquista il tredicesimo risultato di fila. La Biagio Nazzaro rialza la testa con tre gol rifilati al Villa San Martino. Miglior debutto in panchina non poteva esserci per mister Gianluca Fenucci. Squillo vincente anche del Barbara Monserra che non poteva fallire lo scontro salvezza casalingo contro l ‘Appignanese. Sabato da dimenticare invece per Moie Vallesina e il Sassoferrato Genga sconfitte in casa e con una classifica che inizia a fare paura. Nel girone B di Prima Categoria cambia ancora la vetta, ma è un ritorno al passato visto che a guidare il raggruppamento torna la coppia Montemarciano e Castelfrettese. Un punto a testa nello scontro d’alta quota tra Ostra e Olimpia Marzocca. Risale in zona playoff la Real Cameranese e il Borgo Minonna. Nel girone C tre punti d’oro per la Passatempese. Ko l’Argignano.