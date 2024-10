La Jesina pallanuoto s’iscrive. Ma non ha ancora una piscina

La Jesina Pallanuoto, continuerà l’attività agonistica, nonostante la mancanza di ‘acqua’ per gli allenamenti". Così il presidente Gigio Traini dopo l’assemblea di lunedì alla quale ha partecipato il Comune di Jesi tramite l’assessore allo Sport Samuele Animali ma non il Comune di Chiaravalle dove si trova l’impianto che potrebbe accogliere gli allenamenti. "All’unanimità durante la riunione i soci hanno deciso di accettare la proposta del direttivo – aggiungono dalla Jesina pallanuoto - Tale proposta prevede di continuare l’attività fino a quando non ci sarà chiarezza sulla delibera 75 dell’11 luglio del 2024 del Comune di Chiaravalle, precisamente al punto 5 dove la giunta si è impegnata a garantire il funzionamento dell’impianto natatorio alle medesime condizioni dell’attuale contratto. Il direttivo è fiducioso che tale spiacevole situazione possa essere sanata, in modo da dare la possibilità a tutti i ragazzi di praticare la pallanuoto senza dover percorrere chilometri in più. Quindi la Jesina Pallanuoto si è iscritta, nonostante le incertezze, al campionato di serie C e a quelli giovanili nelle modalità e nei tempi previsti dal regolamento federale".