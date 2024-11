La Jesina resta in scia della Fermignanese

Tre punti fondamentali per la Jesina quelli presi domenica a Pergola. Si è rivelata preziosa quell’inzuccata in tuffo di Tittarelli nel finale servita per non perdere ulteriore terreno dalla vetta (occupata dalla Fermignanese e distante tre punti). Così i biancorossi di Omiccioli - che soffrono poi nel finale con tanto di gol annullato ai locali per presunto fuorigioco tra vibranti proteste - si riprendono il secondo posto in una giornata, la decima nel girone A di Promozione, che vede sorridere, delle ‘’nostre’’, anche Marina e Biagio Nazzaro Chiaravalle. I primi vincono su un campo ostico contro quello del Tavullia Valfoglia agganciandolo al quarto posto. Per la Biagio settimo risultato utile di fila. Escono sconfitte Moie Vallesina e Vigor Castelfidardo. Soprattutto la Vigor non è fortunata contro la capolista Fermignanese, in casa, punita da un’autorete in pieno recupero. Il Barbara Monserra torna a muovere la classifica, ma solo di un punto. Il Sassoferrato Genga invece si ferma di nuovo.

In Prima Categoria quarta vittoria consecutiva per la Castelfrettese (con i tifosi che hanno ringraziato con uno striscione la Curva Nord Ancona per la donazione effettuata per l’alluvione al settore giovanile Academy Cfc, Castelferretti, Falconara, Camerata), terza per il Montemarciano. Sono le due squadre che continuano a guidare appaiate il girone B di Prima Categoria e che nell’ultimo turno hanno anche allungato rispetto alla terza in classifica, l’Olimpia Marzocca, che non va oltre il pari casalingo contro la Castelleonese. Dietro l’Ostra riprende al quarto posto Fc Osimo. Nel girone C prova di forza della Passatempese che con un poker di reti stende l’Elite Tolentino con tanto di sorpasso in classifica e quarto posto conquistato. Torna a mani vuote l’Argignano da Potenza Picena.