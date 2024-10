La Jesina "rifiata"

Marina e Jesina non reggono il passo di Fermignanese e del sorprendente Tavullia Valfoglia che comandano il girone A di Promozione. Ha raccontato questo la quarta giornata che vede assottigliarsi il numero di squadre in vetta al torneo: da quattro a due. La Jesina domenica non va oltre il pari nel derby sul campo della Biagio Nazzaro Chiaravalle. Non basta ai leoncelli - ora terzi da soli - il guizzo di Tittarelli nel primo tempo. Severini nella ripresa fa respirare i rossoblu sempre ultimi in classifica, ma non da soli vista la compagnia di Appignanese e Pergolese. Il giorno prima è andata peggio al Marina sconfitto a Sassoferrato. La squadra di Favorini conquista la prima vittoria stagionale in campionato, e per giunta in casa, grazie a un eurogol di Rossini. Unica nota negativa per il Sassoferrato Genga l’espulsione di Silvestri. Si sblocca in tutti i sensi la Vigor Castelfidardo che segna i primi tre gol in campionato iniziando a muovere la classifica dopo tre sconfitte. La squadra di Malavenda schianta la Pergolese per una vittoria scacciacrisi. Torna alla vittoria anche il Barbara Monserra (quattro gol al Lunano), mentre cade pesantemente il Moie Vallesina in casa di un S.Orso che prima di sabato era fermo in fondo alla classifica ancora senza punti. Nel girone B di Prima Categoria in testa Real Cameranese e Borgo Minonna a punteggio pieno. Il big match tra Montemarciano e Castelfrettese finisce in parità. Nel girone C non riesce a conquistare la seconda vittoria di fila la Passatempese fermata sul pareggio in casa dal Potenza Picena. Argignano ancora sconfitto.