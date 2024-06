La Jesina rinforza la difesa: arriva il centrale Lapi

E’ iniziata l’era della GTL (Giorgini, Trudo, Lapi) alla Jesina Calcio. Niente a che vedere con la famosa impresa di costruzioni che da oltre 40 anni opera nel Canton Ticino, semplicemente le iniziali del trio su cui poggeranno le basi della squadra la prossima stagione. Che sia in Promozione (e pazienza...), o Eccellenza (solo un pio desiderio?) beneficiando di un eventuale ripescaggio solo il tempo lo dirà.

Di sicuro la squadra per la stagione 2024/2025 potrà contare su un allenatore, Igor Giorgini, che Jesi e la Jesina le conosce bene per averci vissuto e giocato in un passato neppure tanto lontano, su un attaccante di provata fede ed esperienza, Kevin Trudo, capitano e bandiera tra le poche riconosciute e rispettate dalla tifoseria leoncella, riconfermato a furor di popolo, e sul primo colpo ufficiale in entrata, Cristiano Lapi (foto), jesino, difensore centrale classe 1989 che – cosi la nota della società – dopo un lungo peregrinare indosserà per la prima volta la maglia biancorossa.

Veterano del calcio marchigiano con oltre trecento presenze tra serie D, Eccellenza e Promozione, nell’ultima stagione Cristiano ha vinto il campionato di Promozione girone B con il Matelica. L’altra novità nello staff tecnico dirigenziale la ‘promozione’ di Yassine Belkaid a direttore sportivo, origini marocchine, trentasei anni il prossimo 26 giugno, dopo una carriera ricca di soddisfazioni e dopo l’esperienza in casacca biancorossa dell’ultimo anno, il centrocampista dai piedi buoni ha deciso di apprendere le scarpette al chiodo per intraprendere la carriera di dirigente: giocano a suo favore l’esperienza e la approfondita conoscenza del calcio, e dei calciatori, marchigiano a tutti i livelli. Ad avallare le velleitarie intenzioni di una stagione da protagonisti indipendentemente dal campionato che verrà, le voci di mercato che porterebbero a due super per la categoria: la punta Tittarelli, un ex dal dente avvelenato, puntuale castigatore dei leoncelli negli ultime uscite in campionato e l’esterno Paradisi l’anno scorso a Matelica con Lapi (Zandi e Giovannini tra i possibili confermati dell’ultima stagione).

Sul fronte societario, chiuso per mancanza di credibili acquirenti, il capitolo dei pretendenti alla poltrona (?) del presidente Chiariotti si guarda al mercato e al possibile (probabile, auspicabile?) ripescaggio con un chiodo fisso nella testa: comunque vada la parte sinistra della classifica, più o meno in alto ma sempre parte sinistra … E chi li sente, sennò, i tifosi?!?

Gianni Angelucci