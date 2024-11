La Jesina sale a Gabicce. Il Marina è a Lunano

Le prime due della classe del girone A di Promozione scenderanno in campo domani. La Fermignanese, capolista, in casa di un Tavullia Valfoglia. La Jesina, seconda, a un solo punto dalla vetta salirà sul campo di un Gabicce Gradara ferito dopo la sconfitta di una settimana fa nell’esame verità col Marina. Quest’ultima oggi è a Lunano e non dovrà sottovalutare un avversario che ha sbancato sabato il campo del Moie Vallesina. Il Moie cercherà domani di riscattarsi a Pergola. Il Sassoferrato Genga è atteso invece nel pomeriggio da una Vigor Castelfidardo su di morale dopo la vittoria nel derby di Chiaravalle e che vorrà continuare la risalita in classifica. Altra sfida tra anconetane a Barbara dove sale una Biagio Nazzaro che - dopo l’ultima sconfitta casalinga - è più vicina ai playout che ai playoff. E che sta attraversando giorni non proprio tranquilli viste le dimissioni domenica del presidente Latini e l’esonero mercoledì di mister Bedetti. La squadra è stata affidata allo staff tecnico (il preparatore atletico Jacopo Petrucci, il preparatore dei portieri Giordano Piaggesi e il ds Franco Gianangeli). Insomma un match delicato per entrambe visto che anche il Barbara è alla ricerca di un successo che manca da varie settimane. Intanto oggi il Vismara ad Appignano cercherà i tre punti per balzare, almeno per una notte, in testa alla classifica. Promozione (girone A), dodicesima giornata (ore 14:30). Oggi: Barbara Monserra-Biagio Nazzaro Chiaravalle, Lunano-Marina, Vigor Castelfidardo-Sassoferrato Genga, Villa S. Martino-S. Orso, Appignanese-Vismara (ore 15). Domani: Gabicce Gradara-Jesina, Tavullia Valfoglia-Fermignanese, Pergolese-Moie Vallesina (ore 15). Classifica: Fermignanese 24; Jesina 23; Vismara 21; Marina 19; Tavullia Valfoglia 17; Villa San Martino e Vigor Castelfidardo 15; Gabicce Gradara e Biagio Nazzaro 14; S. Orso 13; Pergolese e Moie Vallesina 12; Lunano 10; Barbara Monserra e Sassoferrato Genga 9; Appignanese 7.