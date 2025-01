La Jesina sfida il Vismara. In palio c’è il secondo posto

Seconda contro terza in classifica. E’ una gara ad alta tensione quella tra Vismara e Jesina che si affrontano oggi pomeriggio, con i leoncelli che proveranno a riprendere in classifica la squadra pesarese che proprio sei giorni fa ha patito la prima sconfitta stagionale in campionato, di misura, sul campo del Pergola.

La Jesina, invece, prprio una settimana fa ha ripreso il discorso con la vittoria, riuscendo a superare di misura il S.Orso, tre punti che sono serviti per rialzare il morale dopo il tris di sconfitte di fila.

Ma non sarà facile per i leoncelli, per giunta in trasferta, contro un Vismara che in casa ha ottenuto sei vittorie e tre pareggi. Attesa alla riscossa la Vigor Castelfidardo che ospita il Lunano per cercare di mantenere almeno la quarta posizione visto che dietro, ad appena un punto, ci sono quattro squadre, compreso quel Marina chiamato domani a Chiaravalle a un derby con in palio punti playoff.

Marina va in in casa di una Biagio Nazzaro che - come la formazione allenata da Profili (sconfitta una settimana fa in casa dalla capolista Fermignanese) - ha voglia di riscatto dopo il ko di Lunano.

Sarà derby oggi pomeriggio anche a Sassoferrato con i locali che ospitano il Moie Vallesina. Un Sassoferrato che andrà alla ricerca della terza vittoria di fila casalinga, ma è un Moie che sembra in netta ripresa visti i sette punti nelle ultime tre uscite. Vorrà evitare il pokerissimo negativo invece il Barbara Monserra , in casa, contro il Gabicce Gradara.

Il programma. Promozione (girone A), 18esima giornata (ore 14:30). Oggi: Barbara Monserra-Gabicce Gradara, S. Orso-Fermignanese, Vigor Castelfidardo-Lunano, Vismara-Jesina, Villa San Martino-Pergolese, Appignanese-Tavullia Valfoglia (ore 15), Sassoferrato Genga-Moie Vallesina (ore 15). Domani: Biagio Nazzaro Chiaravalle-Marina (ore 15).

Classifica: Fermignanese 35; Vismara 32; Jesina 29; Vigor Castelfidardo 28; Tavullia Valfoglia, Marina, Gabicce Gradara e Villa San Martino 27; Biagio Nazzaro Chiaravalle 24; Pergolese 22; Moie Vallesina 20; Sant’Orso, Lunano e Sassoferrato Genga 16; Barbara Monserra 15; Appignanese 8.

Prossimo turno: Fermignanese-Appignanese, Gabicce Gradara-Vismara, Jesina-Biagio Nazzaro Chiaravalle, Lunano-Barbara Monserra, Marina-Sassoferrato Genga, Moie Vallesina-Sant’Orso, Pergolese-Vigor Castelfidardo, Tavullia Valfoglia-Villa San Martino.