La Jesina si fa subito rispettare ed è in vetta. Giorgini: "Grande prestazione da parte dei ragazzi"

Tre squadre a punteggio pieno dopo due giornate nel girone A di Promozione. E, come da pronostico, in testa alla classifica c’è la Jesina, con sei punti, in compagnia di Villa San Martino e Tavullia Valfoglia. Per i leoncelli quattro reti realizzate e nessuna subita, reduci da una vittoria sabato sul campo del Sant’Orso "in una partita importante, contro una squadra forte che ha ambizioni - fa sapere l’allenatore della Jesina, Igor Giorgini -. Rispetto alla precedente partita abbiamo fatto un passo in avanti. Una grande prestazione da parte dei ragazzi, con possesso palla, non concedendo niente agli avversari. Sono soddisfatto, perché ho visto attenzione, motivazioni e fame di raggiungere la vittoria". La Jesina è stata l’unica delle ’nostre’ a conquistare i tre punti nel fine settimana. Il Marina è tornato invece con un solo punto dall’ostico campo della Fermignanese. Passo indietro per il Barbara Monserra che in casa - al Puerini di Ostra Vetere per indisponibilità del proprio campo - cede al sorprendente Tavullia Valfoglia. Il giorno dopo invece è toccato alla Biagio Nazzaro Chiaravalle subire il ko casalingo a opera del Lunano che ha colpito e affondato i rossoblu nello scorcio iniziale di partita. Il forcing successivo della Biagio non ha portato gli effetti sperati. Primo punto in campionato per il Sassoferrato Genga e il Moie Vallesina, usciti dai rispettivi incontri (i primi in casa contro il Gabicce Gradara, i secondi ad Appignano), con due pareggi senza reti. Resta ferma in fondo alla classifica invece ancora a quota zero punti la Vigor Castelfidardo (assieme al S.Orso) che subisce tre gol in casa dal Villa San Martino, ma le tante assenze dei titolari hanno pesato e non poco nella squadra di Malavenda che in due partite ha subito cinque reti non segnandone neanche una.