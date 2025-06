La Jesina sugli scudi, doppia promozione nel calcio e anche nel futsal: il sindaco riceve società e atleti

Due promozioni a distanza di poche settimane, stessa denominazione sociale, stessa società, stessa (testardamente appassionata) dirigenza e anche stessa festa.

Sotto la luce dei riflettori finisce il calcio cittadino vestito a festa per la duplice promozione in una primavera da tramandare agli annali dello sport jesino: vittoria del campionato (di Promozione) e ritorno in Eccellenza per la Jesina calcio, quello tradizionale a 11, ritorno a distanza di un ventennio, anno piu anno meno, anche per il calcio a 5 che è in serie A.

Abbastanza per giustifica la convocazione dei protagonisti, dirigenti, giocatori, collaboratori nella sala consilare del comune per ringraziamenti e riconoscimenti di rito e attestati di stima direttamente da parte del sindaco Lorenzo Fiordelmondo e del vice, assessore allo sport, Samuele Animali.

Complimenti alla squadra per la passione e lo spirito di sacrificio di giocatori impegnati sul duplice fronte studio/lavoro, appuntamento a tutti per il doveroso ben augurante saluto di inizio prossima stagione, il presidente Giancarlo Chiariotti ringrazia l’amministrazione per il sostegno comunque mai mancato (solo un piccolo accenno all’atavico problema delle strutture sportive, a far da portavoce il capitano Lapi) peraltro comune alla stragrande maggioranza delle società cittadine.

Applauso per gli sponsor più fedeli, l’impresa Santarelli, da oltre un quinquennio a fianco dell’amico Chiariotti, e l’industriale Andrea Pieralisi, foto di rito e tutti al lavoro per la stagione che verrà. Dopo due promozioni tornano a crescere attese ed aspettative non escluse le frange dei tifosi più nostalgici. Poi magari è pure vero che vincere sul campo aiuta a vincere anche fuori.

g. a.