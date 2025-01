La Jesina torna alla vittoria e sale sul podio: ora il big match contro il Vismara

Pochi sorrisi per le nostre nel girone A di Promozione nella seconda giornata di ritorno. Solo Jesina e Moie Vallesina conquistano i tre punti, sconfitte le altre cinque. Torna la luce nella Jesina che dopo tre ko consecutivi si prende i tre punti contro il S. Orso con il gol del solito Cordella. I leoncelli tornano sul podio, avvicinando il secondo posto vista la sconfitta del Vismara. Si prende i tre punti la Fermignanese, ora capolista solitaria, sul campo del Marina che viene piegato di nuovo in casa. E così per la Jesina la vetta dista sempre sei punti, mentre il secondo posto solo tre. Occupato da quel Vismara che sarà il prossimo avvversario proprio della Jesina, con i leoncelli che sabato saliranno sul terreno della vice capolista. Per un calendario non proprio agevole per la squadra di Omiccioli che dopo il Vismara ospiterà la Biagio Nazzaro prima della trasferta sul campo della Vigor Castelfidardo, tutte formazioni che ambiscono a un posto playoff.

Sia Biagio che Vigor Castelfidardo nell’ultimo turno hanno visto concludersi la serie positiva con le sconfitte rispettivamente sul campo del Villa San Martino e del Lunano. Chi non ha sbagliato è invece il Moie Vallesina contro l’Appignanese, ultima in classifica. La squadra di Rossi intasca bottino pieno come da pronostico. Dopo due vittorie di fila casalinghe viene sconfitto il Sassoferrato Genga che torna a mani vuote da Gabicce. Non c’è luce al fondo al tunnel invece per il Barbara Monserra sconfitto di misura in casa del Tavullia Valfoglia.