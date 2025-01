La Jesina vince il derby con la Biagio, ma in vetta la Fermignanese non si ferma

La Jesina rifila quattro gol alla Biagio Nazzaro Chiaravalle in casa, nel derby, ma in classifica i leoncelli restano sempre al secondo posto e non da soli. Perché il bottino pieno lo conquista anche il Vismara a Gabicce. Mentre il primo posto per la squadra di Omiccioli dista sempre sei punti, perché la capolista Fermignanese non sbaglia nel testa coda contro l’Appignanse. E sabato i biancorossi saranno attesi da una trasferta non facile a Castelfidardo, sponda Vigor. I fidardensi sono tornati a casa domenica con un punto da Pergola. La Fermignanese invece nella prossima giornata sarà di scena a Chiaravalle, mentre il Vismara ospiterà un Moie Vallesina in serie positiva da 5 partite. Scontri insidiosi per le prime tre della classe e quindi il prossimo turno potrebbe rivelarsi favorevole al Marina (in trasferta a Barbara) tornato al quarto posto con la vittoria di misura sul Sassoferrato Genga. Quest’ultimo resta invischiato in zona playout, terz’ultimo assieme al S.Orso con 16 punti, uno in più di un Barbara Monserra che non ha trovato punti a Lunano. Intanto nella classifica marcatori del girone A di Promozione al comando due bomber delle nostre squadre, i soli a viaggiare in doppia cifra: undici reti a testa per Cordella (Jesina) e Pierandrei (Marina).

In Prima Categoria (girone B) la capolista Castelfrettese vince il derby in casa contro il Montemarciano. Fa altrettanto la vice capolista Ostra a Staffolo e risale sul podio la Real Cameranese al terzo posto con l’Olimpia Marzocca. Nel girone C pari di Passatempese e Argignano.