La lampada francescana portata a Betlemme sulla nave di Rossi

Una lampada che arde, ma non si spegne, ad Ancona, nel giorno più ventoso della città. Perché quella lampada, accesa ad Assisi negli scorsi giorni dal sindaco Daniele Silvetti e dall’arcivescovo Angelo Spina, ha superato la prima sfida e ora si appresta a portare messaggi di pace in Israele. A trasferirla in Terra Santa, dove infuria la guerra, l’imprenditore dorico Alberto Rossi, armatore della Frittelli Maritime, attraverso una delle navi della sua flotta. "Nella vita della nostra compagnia abbiamo trasportato milioni di passeggeri e container – racconta Rossi al Carlino – Ma mai, obiettivamente, una fiaccola francescana, tra l’altro benedetta dal Santo Padre. Sì, lo dico con emozione: sento il peso di questa responsabilità".

La lampada viaggerà verso Betlemme nei prossimi giorni "in una delle due navi container che collegano regolarmente Ancona con Israele – aggiunge l’armatore – La cosa più difficile da organizzare è la ricezione di questa fiaccola. Allo stato attuale i porti sono aperti, ma i traffici interni sono interdetti. Ci faranno sapere loro quando potremo imbarcarla". Poi Rossi torna sulle sensazioni che sta provando. "Da anconetano, a prescindere dal significato religioso, aver ricevuto questo incarico è un motivo di grande orgoglio, così come prendere in consegna la lampada in una serata come questa, in un momento estremamente importante per la nostra città, tanto partecipato e pieno di giovani. Sono veramente felice di essere parte di questo momento".

Scortata dai figuranti del presepio di Greccio, la lampada è stata accompagnata in corteo e, successivamente, fino in porto. Da quello scalo dove San Francesco d’Assisi partì nel 1219 verso la Terra Santa, come messaggero di pace. Oltre 800 anni dopo, una storia unica, vero, ma in qualche modo legata al passato di Ancona sta per ripetersi. Non solo Rossi, ma anche padre Alvaro Rosatelli, frate francescano, il comandante della nave Michele Russo e il direttore macchine Piervito De Liso faranno parte della "spedizione" per portare quella fiaccola benedetta nei giorni scorsi da Papa Francesco e forgiata dagli utenti della comunità alloggio Il Focolare. Il tema francescano è particolarmente sentito in città e nelle Marche, in quanto dal 2023 al 2028 si celebrano i principali centenari del patrono d’Italia. Per queste celebrazioni è stato costituito un comitato ad hoc, che vede coinvolti Istituzioni, Enti e associazioni a vario livello, e la cui prima missione sarà appunto condurre la lampada della pace in Israele. Il più bel messaggio che parte da Ancona.

Giacomo Giampieri