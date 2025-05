La "Lanterna magica" di Silvia Fiorentino al cinema teatro Italia

Da oggi il Cinema Teatro Italia di Ancona sarà impreziosito da un’opera d’arte. E’ ‘Lanterna magica’ di Silvia Fiorentino, che l’ha recentemente donata alla sala di corso Carlo Alberto. La presentazione è prevista per oggi (ore 18.30) nel corso di un incontro al quale parteciperanno la stessa artista e la giornalista Lucilla Niccolini.

Fiorentino illustrerà il significato della sua scultura e il gesto della donazione, nato dal desiderio di condividere con la comunità un progetto fortemente simbolico.

La scultura, ispirata alle antiche tecniche di proiezione di immagini e alla nascita dell’immaginario cinematografico, rappresenta un ponte tra memoria storica, ricerca artistica e valore simbolico del cinema come luogo collettivo di visione e riflessione. La donazione arricchisce significativamente il Cinema Teatro Italia, confermandone il ruolo non solo come spazio di fruizione cinematografica, ma come presidio culturale radicato nella città.

L’opera si configura come segno tangibile di un legame profondo tra arte e comunità, e testimonia l’importanza di coltivare la presenza di opere d’arte in luoghi destinati all’incontro e alla crescita culturale.

La Direzione dell’Italia desidera esprimere la propria gratitudine all’artista per questo gesto generoso, poiché l’opera è ‘un dono che rafforza il legame tra il cinema, l’arte e la città di Ancona, testimoniando una visione condivisa di cultura come bene comune’.