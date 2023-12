"La Lega del filo d’oro è un fiore all’occhiello"

"Siete un fiore all’occhiello, voi della Lega del filo d’oro. Ci stiamo impegnando come governo per un’azione comune a favore delle persone disabili, per non lasciare indietro nessuno, per valorizzare competenze e talenti, progredendo insieme verso una comunità migliore. La legge delega sulla disabilità con il "suo" Progetto di vita vanno proprio in questa direzione". L’ha detto il ministro per le disabilità, Alessandra Locatelli, ieri in diretta alla platea della Lega del filo d’oro, luogo simbolo dell’assistenza, della cura e della riabilitazione delle persone sordocieche e con disabilità sensoriali, scelta dal Consiglio regionale delle Marche per celebrare la Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità, istituita nel 1992 dall’Onu. La nuova struttura del Filo d’oro è stata inaugurata a marzo alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. A fare gli onori di casa il presidente della Fondazione, Rossano Bartoli, il quale ha ribadito come questa giornata si inserisca in piena continuità con un impegno 365 giorni all’anno a favore delle persone disabili. "È una istituzione che ci rende tutti orgogliosi di essere marchigiani", ha affermato l’assessore regionale alla sanità, Filippo Saltamartini, soffermandosi sui benefici della riforma sanitaria e sull’incremento del fondo regionale per la vita indipendente. "Il tema che abbiamo scelto quest’anno è l’inclusione delle persone con disabilità come opportunità di crescita per tutta la società – ha evidenziato il presidente del Consiglio regionale, Dino Latini –. Siamo convinti che una società in grado di rispondere alle esigenze delle persone con disabilità in maniera adeguata sia in grado di migliorare la vita di tutti i suoi membri. Politica e istituzioni sono chiamate a costruire interventi non sporadici, ma dotati di una solida progettualità e continuità e che rendano partecipi di una vita dignitosa e più autonoma questi nostri concittadini". Il garante dei diritti, Giancarlo Giulianelli, ha ricordato l’impegno dell’autorità di garanzia nei confronti dei disabili per una concreta inclusione attraverso progetti specifici, quali quelli in ambito sportivo, il sitting volley e il golf per disabili, compresi in quello triennale "Disabile a chi" aprendo all’uso delle tecnologie e del metaverso.