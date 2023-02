La Lega pronta ad appoggiare la Signorini

Se è vero che in città, ormai, si aspetta soltanto l’annuncio di Stefania Signorini, pronta a correre per il secondo mandato da sindaco, la vera novità del fine settimana è una. Anche se, pure qui, non del tutto inattesa.

Ma comunque una novità: la Lega, in caso di (eventuale) ricandidatura della Prof, la sosterrà. Di fatto, dunque, rivisitando la posizione assunta cinque anni fa, alle elezioni amministrative del 2018, quando non fu raggiunta l’intesa.

Il Carroccio voleva mantenere identità e simbolo, pur trovando punti di convergenza nel programma della Signorini. La Signorini, invece, da civica, aveva posto il veto ai partiti tradizionali di centrodestra. Stavolta l’accordo sarebbe arrivato in netto anticipo. Siamo ancora alle ipotesi, certo.

Perché conferme dalle stanze dei bottoni non ne sono arrivate. Ma non sono arrivate neppure smentite. E in politica, questo, rappresenta più di un indizio. Che tipo di accordo sarà? Presto per dirlo. Ma le trattative intessute dall’amministrazione Signorini e la Lega, pare anche suffragate dai vertici regionali, vanno avanti già da un po’.

La Lega, oggi, è all’opposizione in Consiglio comunale. Ma non segreto che nei mesi scorsi ci sia stato un tentativo di abboccamento per inglobarla in maggioranza, magari riservando al partito di Salvini la presidenza dell’assise civica. Si è scelto di attendere, di prendere ancora tempo, in attesa della partita più importante e da giocare uniti: quella delle Comunali di primavera, dove si cercherà di blindare la civica Signorini, sostenuta dal centrodestra, al Castello per altri cinque anni.

Signorini, nell’incassare la fiducia del Carroccio, avrebbe anche ottenuto dal partito di non schierare il simbolo (e quindi una propria lista).

Così fosse, la sindaca manterrebbe inalterato il "civismo", che lei sostiene sia un punto di forza, nonostante l’estrazione di centrodestra di tanti fedelissimi.

Ai quali, a breve, potrebbero integrarsi anche i leghisti. Dall’altra parte, invece, gli aspiranti consiglieri di Salvini dovrebbero trovare posto nelle civiche a sostegno della Prof.

Cosa spetterà alla Lega? Si vocifera, in caso di rielezione, un assessorato. Ma non essendovi ancora l’ufficialità della sindaca di voler provare a fare il bis (manca poco), ogni discorso è rimandato alle prossime settimane. Intanto le liste civiche che costituiscono la squadra di governo in Consiglio (Falconara in Movimento, Uniti per Falconara e Direzione Domani) starebbero pensando di chiederle pubblicamente di ricandidarsi, perché convinti della bontà dell’operato della Signorini. Fugando, a quel punto, ogni dubbio.

