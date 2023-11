La Lega torna in piazza per fare il punto dopo un anno di governo

Dalle 10 alle 12.30 odierne, in piazza Fratelli Bandiera a Falconara, la Lega realizzerà uno degli appuntamenti di confronto con elettori e cittadini del territorio marchigiano per fare il punto dopo un anno di governo e avviare la campagna di tesseramento. La segretaria Giorgia Latini: "Oggi e domani torniamo in piazza per le tante battaglie portate avanti e vinte in un solo anno di governo in temi come il lavoro, l’economia, i trasporti, le grandi opere, la sicurezza e la giustizia".