"La legge è inadeguata e bisogna provvedere Vi siamo riconoscenti"

"Questo è un luogo in cui il disagio viene trasformato in opportunità e la sofferenza viene trasformata in solidarietà. Quindi è il luogo migliore da cui inviare questa mattina gli auguri più intensi e affettuosi a papa Francesco, con l’augurio di un pieno ristabilimento in salute, velocemente". La riconoscenza il Presidente l’ha dimostrata tutta ieri chiudendo la serie di interventi. "Sono lietissimo di essere qui questa mattina per la mia testimonianza della vicinanza della Repubblica, in questa tappa così importante del nuovo centro nazionale – ha detto -. È una tappa di grande sviluppo, che segue a tante altre che, nel corso del tempo, sono intervenute. Il presidente Bartoli ha ricordato Sabina Santilli e il sacerdote che l’ha accompagnata e l’ha sostenuta in questa avventura, don Dino Marabini. E vorrei anch’io associarmi al saluto al socio fondatore presente in questa sala. È stata una straordinaria intuizione, quella di Santilli. Davvero straordinaria, con una visione del futuro e del possibile che sfuggiva a tanti, allora". Non ha mancato di rispondere al presidente Mercurio: "So bene che vi sono problemi. Ho registrato, insieme al Ministro e ai parlamentari presenti, le indicazioni di difficoltà che nascono da regolamentazioni regionali differenti che possono creare problemi; le difficoltà che nascono da un’incompletezza della legge 107 e dalla sua inadeguata attuazione. Queste sono sottolineature che abbiamo registrato e che sono, in realtà, delle esortazioni a prendere iniziative e a provvedere". Poi ha continuato: "Io non saprei trovare parole migliori per definire il Filo d’oro di quelle che ha usato il rappresentante dei familiari dicendo "abbiamo intrapreso un percorso per una persona speciale e in questo percorso abbiamo trovato un compagno di strada che è il Filo d’oro". Ecco, questa definizione, ‘compagno di strada’, è la migliore che io possa immaginare. Compagno di strada che è stato vicino alle persone, e quindi presente, attivamente protagonista del percorso personale. Ciò spiega perché il dono importante è quello di regalare tempo, che è importante ancor di più per chi lo dà e il dono del ritorno è ancora più importante. Questo è il senso del Filo d’oro. La Repubblica vi è riconoscente".