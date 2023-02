"La leggenda di Belle e la Bestia" per la prima volta nelle Marche

Dopo il grande successo di pubblico ottenuto nei maggiori teatri italiani, fra i quali il Sistina di Roma e il Repower di Milano, arriva per la prima volta nelle Marche il musical "La Leggenda di Belle e la Bestia". L’appuntamento è doppio: lo spettacolo, infatti, andrà in scena domenica prossima (ore 16.30) al Teatro delle Muse di Ancona e venerdì 24 marzo (ore 21) al Teatro la Fenice di Senigallia. Liberamente ispirato alla favola di Jeanne-Marie Leprince De Beaumont, il musical è prodotto dalla Compagnia dell’ORA, specializzata nel family entertainment, diventata nel giro di breve tempo una importante realtà nel panorama nazionale di questo genere così amato dal pubblico italiano (e non solo, naturalmente).

‘La Leggenda di Belle e la Bestia’ è firmato da Luca Cattaneo, impegnato nella duplice veste di autore e regista. Le musiche, tutte originali, sono state scritte da Enrico Galimberti, in scena nel ruolo della Bestia, e seguono il racconto della vicenda alternando momenti narrativi in stile colonna sonora a momenti di pura canzone. Le coreografie di Silvia De Petri raccontano lo spettacolo e il suo magico mondo in modo vivace e diretto. Sono tutti numeri coreografici tecnicamente diversi ma complementari: alcuni più dolci e romantici, altri più dinamici e movimentati. E’ proprio questa alternanza a rendere il musical particolarmente coinvolgente. Le vicende della dolcissima Belle e della Bestia (ma tale solo nell’aspetto fisico) tornano in una versione inedita perché anche nelle storie già conosciute si possono trovare diversi spunti narrativi e far provare nuove emozioni. Si passa dalla risata alla commozione grazie a una storia piena di sorprese, dove la realtà si mescola all’immaginazione creando quella magia che solo il teatro può fare. I biglietti per lo spettacolo sono disponibili sul sito www.vivaticket.com.