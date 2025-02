"La leggerezza di Sapore di mare"

Si avvicina il debutto in anteprima nazionale per "Sapore di mare – Il musical", che andrà in scena venerdì (ore 21) al Teatro Gentile di Fabriano. Ed è proprio qui che lo spettacolo è nato, grazie alla residenza di allestimento iniziata alcuni giorni fa. Paolo Ruffini e Fatima Trotta sono gli interpreti principali del primo adattamento teatrale del popolarissimo film dei fratelli Vanzina. A firmarlo sono Enrico Vanzina e Fausto Brizzi, mentre la regia è di Maurizio Colombi. Sarà un viaggio evocativo nel cuore degli anni ’60, fra amori estivi, spensieratezza e tante celebri canzoni entrate nel cuore di intere generazioni di italiani. Lo show, prodotto da Alveare Produzioni insieme a Savà Produzioni Creative e Gli Ipocriti Melina Balsamo, trasporterà il pubblico nelle atmosfere inconfondibili delle estati versiliesi, facendo rivivere le vicende di un film che ebbe subito grandissimo successo, e che è diventato un piccolo cult.

"Io sono Cecco, il personaggio del fotografo – racconta Ruffini – che nel film è interpretato da Enio Drovandi, e che noi abbiamo un po’ ‘gonfiato’. Nello spettacolo fa un po’ da Cantagallo, da Puck shakespeariano di ‘Sogno di una notte di mezza estate’. E’ un po’ il ‘collante’, il narratore. Elio mi ha chiamato e mi ha detto una cosa che mi ha commosso profondamente: sono lusingato che il ruolo di un caratterista come me venga interpretato da un attore come te. Mi ha commosso prima perché ha dato valore ha una categoria che oggi non esiste più, quella dei caratteristi. E poi perché l’ho trovato di una dolcezza assoluta. Mi ha lusingato. E io sono lusingato e felicissimo di fare un ruolo che è stato interpretato da un grandissimo caratterista come Elio".

Ruffini ‘annuncia’ che lo spettacolo sarà "molto divertente, nostalgico e tenero. Credo che piacerà molto al pubblico, e gli restituirà anche un po’ la voglia di lasciarsi andare a quella cosa ‘anomala’ che si chiama leggerezza, una dote che oggi abbiamo perso. Oggi siamo pesanti come quando affondiamo i piedi nella sabbia. Non siamo più assolutamente capaci di essere leggeri. Noi abbiamo fatto uno spettacolo che può riportarci a quella dimensione".

L’attore ricorda che "l’anno scorso sono stato più di duecento giorni a teatro, in veste di attore, produttore, regista... Sono felice di stare in un posto dove la gente ha ancora l’educazione di tenere il cellulare in tasca. E’ un posto bellissimo, dove il pubblico alza lo sguardo e vede delle cose e ancora si arrende al fatto che qualcuno possa raccontargli qualcosa senza chiedere spiegazioni. Io faccio un format che si chiama ‘Il babysitter’ e c’ho un bambino di sette anni al quale ho chiesto se crede in Babbo Natale e lui ha risposto di no perché glielo ha detto l’intelligenza artificiale. Un mondo in cui accade questo mi interessa poco. Mi interessa di più il teatro. E tra cento anni non so se ci sarà TikTok, ma il teatro ci sarà". Ruffini ricorda poi con commozione Carlo Vanzina, spiegando che "da noi abbiamo sempre diviso in modo un po’ stupido i film commerciali dai film d’autore. ‘Sapore di Mare’ è un film d’autore, ma non perché Carlo non c’è più, ma perché lui era un grande artista" conclude Paolo Ruffini nel presentare il suo spettacolo in scena venerdì sera al teatro Gentile di Fabriano dove tra l’altro è stato allestito.

r. m.