La lettera che commuove tutti "Per noi siete una famiglia"

"Aldemiro e Gigliola, grazie a voi c’è un nuovo inizio. Oggi per noi è un giorno importante, dopo l’alluvione il nostro supermercato ritorna funzionante". Gli abitanti di Pianello di Ostra e delle zone limitrofe non hanno soltanto ringraziato i titolari del supermercato Coal, riaperto ieri dopo cinque mesi; ad Aldemirro Carletti e suo moglie Gigliola hanno addirittura dedicato una lettera, in parte in rima, ma comunque bella e toccante. A leggerla ieri mattina, prima del taglio del nastro, è stata una portavoce dei clienti: "In questi cinque mesi non sapete quanto vi abbiamo pensato e temevamo che questo giorno non sarebbe mai arrivato – diceva il testo della lettera – Non dimentichiamo quella mattina dopo la tragedia, vedere tutta quella merce buttata via, poca recuperata, ci ha fatto male e scoppiare il cuore perché voi l’avevate già pagata. Tanti danni materiali e tanto sconforto, ma anche tanti aiuti e tanto supporto. Grazie alla Coal e all’unione che fa la forza, è così da tante generazioni. Voi ci avete sempre trattato bene. Per noi siete come una famiglia e nessun negozio nei dintorni vi assomiglia. Tanta gentilezza, accoglienza e disponibilità, solo al generi alimentari di Pianello le potete trovare. Assieme alla buona carne come buona è la gastronomia, tutto buono e tutto vorresti a portar via".

Le ultime righe di quella lettera di affetto da parte della comunità sono state particolarmente apprezzate: "Adesso che riparte il cammino state tranquilli, noi qui verremo a fare la spesa. Gigliola e Aldemiro, siete una famiglia di grandi valori che vi sono stati tramandati da monelli (bambini, ndr) dai genitori. Onestà, cordialità e disponibilità in abbondanza e tanta pazienza. Buon cammino e tanta fortuna a non finire. E buon lavoro alle commesse, non sarebbe tutto così bello senza di esse".