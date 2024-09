La lettera di Pierlorenzi: "Mezzo secolo di Poliarte. Scocca l’ora del congedo"

Dopo quasi mezzo secolo alla guida dell’Accademia Poliarte il professor Giordano Pierlorenzi si congeda, per diventare "un libero battitore", lasciando così quella realtà che, scrive in una sorta di lettera pubblica di commiato dopo 49 anni, "ho visto nascere e contribuito a crescere. Sono orgoglioso e grato di quello che abbiamo fatto e ottenuto per Ancona e per le migliaia di studenti che lavorano in tutto il mondo, portando con sé oltre alle competenze tecniche e umane, anche l’affetto di una città, d’acchito percepita forse poco accogliente, ma capace poi, di un abbraccio forte e largo con la sua acropoli e il mare calmo; indimenticabili. Le migliaia di follower che ho sui social dimostrano l’attaccamento pervicace degli studenti ed ex studenti; le chat che continuamente ci scambiamo ci ricordano le difficoltà e i successi ottenuti insieme di questa piccola e celebre istituzione. Addirittura, i miei studenti hanno cambiato il mio cognome in ‘Pierlorencer’, definendomi uno strano influencer un po’ artista e un po’ psicologo".

Pierlorenzi sintetizza una lunga storia: "Con il CNIPA prima e la Poliarte poi, abbiamo completato il progetto di ‘Ancona Città Universitaria’, iniziato nel 1969 con la ’Libera Università di Ancona’, e nel 1972 con il Centro Sperimentale Design CNIPA, Scuola di Eccellenza della Regione Marche, che nel 2016, con decreto ministeriale, è divenuta l’Accademia di belle arti e design Poliarte. Ancona, una città universitaria vocata al mare, bisognosa tuttavia di canalizzare e attuare le enormi potenzialità creative verso ulteriori orizzonti: moda, design, cinema, nautica, ambiente, comunicazione, manifattura, nuove tecnologie, ergonomia".

Un orgoglio che deriva anche dai tanti premi e riconoscimenti nazionali e internazionali ricevuti, "nonostante la marginalità geografica e la piccolezza istituzionale", e dal fatto di "essere riuscito ad inserire l’Accademia di Ancona in un contesto internazionale e in un ampio circuito universitario per progetti di ricerca e progettazione innovativa, prima fra tutte l’Università di Torino. E poi, l’adesione ad UniAdrion, l’associazione di tutte le università della macroregione europea Adriaticoionica. La Poliarte è l’unica accademia tra le 52 università presenti".

"Dunque, io sono il passato – conclude Pierlorenzi -, ma ecco che si affaccia il futuro, di cui consegno il presente carico di una prospettiva promettente, al nuovo proprietario Iginio Straffi. A lui faccio i migliori auguri di un grande sviluppo".