La "Lettura clandestina" di Bentivoglio

Mentre è appena iniziato il mese di festeggiamenti per i 20 anni del ‘Corto Dorico Film Fest’ arriva l’annuncio del primo evento del ricco cartellone previsto per la ventesima edizione, in programma dal 2 al 10 dicembre ad Ancona.

Si inizierà con un appuntamento imperdibile, che vedrà protagonisti l’attore Fabrizio Bentivoglio e il musicista Ferruccio Spinetti, interpreti di ‘Lettura clandestina: La solitudine del satiro di Ennio Flaiano’.

Lo spettacolo teatrale, che andrà in scena sabato 2 dicembre (ore 18) al Cinema Italia, restituisce alcuni tra gli innumerevoli articoli che Flaiano, geniale protagonista della vita intellettuale italiana tra gli anni Quaranta e gli anni Sessanta del Novecento, scrisse per giornali e riviste. La selezione a cura di Fabrizio Bentivoglio, voce narrante accompagnata dal contrabbasso di Ferruccio Spinetti, racconta e tramanda fino al presente la figura di un uomo che, come pochi altri, ha saputo raccontare l’Italia per ciò che, incredibilmente, ancora oggi è.

Molto citato, ma quanto realmente conosciuto? Facitore proverbiale di aforismi tra i più evocati, Ennio Flaiano è stato protagonista di primissimo piano della vita intellettuale italiana, soprattutto in quel periodo fecondo che dalla fine della guerra attraversa il boom economico e porta fino alla fine degli anni Sessanta. I suoi motti, che ancora oggi punteggiano i social network come gli articoli di giornale, hanno decostruito meticolosamente la società italiana di quel periodo, per raffigurarne con intento satirico i (molti) vizi e le (poche) virtù.

Scomparso prematuramente, non ebbe modo di trasportare oltre la propria statura di laico moralista, oggi citata sì ma poco nota, anche perché di quel tipo di intellettuale si sono perse le tracce al giorno d’oggi. Ferruccio Spinetti è noto in particolare per la sua collaborazione con la cantante Petra Magoni, i quali dal 2003 formano il duo Musica Nuda. Un progetto che ha ottenuto subito grande successo di pubblico e di critica. I biglietti per assistere allo spettacolo, del costo di 15 euro (più diritti di prevendita), sono disponibili in prevendita online sul sito www.vivaticket.com e presso i punti vendita autorizzati del circuito AMATVivaticket; prevendite anche presso la Casa Musicale Ancona (071 202588) in corso Stamira 68, aperta dal lunedì al sabato (orario 9-12.30 e 16-19.30).