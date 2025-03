La lettura integrale della Divina Commedia continua all’Isola

Continua nella sede dell’associazione culturale L’Isola di Chiaravalle, in via Giordano Bruno 3, la lettura integrale della ‘Divina Commedia’ di Dante Alighieri. L’iniziativa, promossa dall’associzione insieme a Incaute Voci e Chiaravalle Reading, vede Enrico Guida leggere due canti dell’opera, di cui poi vengono approfonditi i temi. Ogni incontro (ore 21, ingresso libero) ha una durata di circa 45 minuti. Guida, formatosi alla Scuola del Teatro Nuovo di Torino, tra le altre cose ha curato cicli di letture dantesche per la Biblioteca Planettiana di Jesi e il Sistema Bibliotecario Torino Nord.