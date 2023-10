La Libera università sarà inaugurata al centro di formazione. Aviation english

L’anno accademico della Libera università lauretana per la terza età oggi si inaugura in grande a Loreto. Appuntamento alle 17 all’auditorium centro di formazione Aviation english per la conferenza del colonnello Giancarlo Filippo, il comandante del centro. Tema dell’incontro "L’Aeronautica militare a cento anni dalla sua nascita: un pilastro della Nato e dell’UE per la difesa dell’Italia e dell’Europa". Intrattenimento musicale con Lucia Santini al pianoforte e Marco Santini al violino.