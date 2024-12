La "liberazione" del porto turistico si avvicina

L’escavo dell’avamporto si avvicina, avviate le pratiche per i lavori di dragaggio dell’avamporto e all’imboccatura del porto della Rovere. Il progetto di fattibilità è stato avviato, l’auspicio è quello di poter intervenire il prima possibile.

Un intervento importante e agognato dai diportisti proprietari di imbarcazioni con un pescaggio superiore ai 170 cm che, in caso di bassa marea, si vedevano costretti ad attendere per uscire. L’Amministrazione attende i 2,5 milioni di euro di fondi ministeriali che andrebbero a risolvere numerose problematiche inerenti al porto. Il problema dell’avamporto interessa ormai da quasi un ventennio la spiaggia di velluto, a causa della realizzazione da parte della Regione Marche una prima metà del lavoro di riqualificazione e potenziamento del porto con il prolungamento del molo di ponente.

Un intervento da sempre discusso che secondo molti sarebbe la causa delle problematiche interenti al porto che, al contrario di tutti gli altri porti dell’Adriatico, ha un’imboccatura a ponente.

Attraverso l’escavo la spiaggia di velluto potrebbe tornare ad essere un’importante vetrina per la nautica, perché sono diversi i contatti avanzati da industrie del settore, per poter varare le proprie imbarcazione al porto della Rovere.

Ma non solo, un intervento importante come quello dell’escavo, potrebbe contribuire a sviluppare un segmento turistico in crescita, quello da diporto. Non è raro infatti vedere in estate, al largo della spiaggia di velluto, imbarcazioni ormeggiate perché impossibilitate ad entrare in porto a causa della bassa profondità dei fondali. Armatori attratti non solo dalla spiaggia bianca e dalle bellezze del centro storico, ma anche dalle eccellenze enogastronomiche come i ristoranti stellati di Mauro Uliassi e Moreno Cedroni.

Diverse anche le richieste, da parte di armatori che vorrebbero poter ormeggiare la propria imbarcazione in porto, durante i grandi eventi. I fondi ministeriali attesi porteranno, oltre all’escavo, anche altre migliorie all’interno della darsena turistica. Già recuperati, con altre risorse, i magazzini a ridosso della spiaggia, resi inagibili da un incendio divampato nel 2017. In crescita anche i sodalizi, il Club Nautico di Senigallia, dopo il rinnovo del direttivo, è partito con un ambizioso progetto che abbraccia lo sport della vela a 360°, oltre ai corsi di patente nautica, sono stati avviati corsi di vela per bambini e adulti.