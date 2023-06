La libreria Pandora chiude dopo 19 anni

Chiude dopo 19 anni di attività in negozio e nelle scuole la libreria Pandora di via Verdi. Orazio Dell’Uomo è dispiaciuto ma consapevole che "senza aiuti e inversioni di tendenza" non è possibile continuare a tenere alzata la serranda. "Il Covid – spiega Dell’Uomo – ci ha abituati a uscire meno e ordinare con un click dal divano ciò che ci serve. I tempi sono cambiati basti guardare a quanti stanno venendo a salutarmi di persona e quanti invece, molti di più mi scrivono manifestando il loro dispiacere. Purtroppo – aggiunge – i numeri sono inesorabili. Già si sa, che la chiusura di una libreria è una perdita per tutti, non è solo la resa di un esercizio commerciale, non più sostenibile economicamente e umanamente. Con la libreria chiude anche il progetto "Invita uno scrittore" con gli studenti. Da libraio specializzato e allenatore alla lettura, ho ostinatamente creduto che bisognasse contribuire alla costruzione di nuove generazioni di lettori attraverso la lettura, profonda e intensa, gli incontri con gli autori che stimolano nei giovani lettori, l’immaginazione creativa, l’introspezione e l’empatia. Tutte qualità stimolate proprio dall’apprendimento della lettura profonda sulla carta, e che hanno un impatto civile e politico fortissimo".

Sara Ferreri