La lista del Pd per la Simonella "Non sono Valeria Mancinelli Al ballottaggio sinistra unita"

di Pierfrancesco Curzi

Il vento di Elly Schlein sul futuro del Partito Democratico. La conferma arriva ufficialmente dal segretario comunale di Ancona, Simone Pelosi: "È vero, è partita una nuova fase di tesseramento e me ne sono accorto proprio nelle ultime settimane durante la formazione della lista dei candidati alle elezioni comunali che stiamo presentando. L’incremento è netto. C’è un vento nuovo, in Italia e in città". I toni aspri del confronto interno durante le varie fasi delle Primarie, da quella per scegliere il candidato a sindaco del capoluogo a fine novembre fino all’elezione della segretaria regionale del Pd, sembrano essere passati. Nonostante i Dem locali, a partire dalla sindaca Mancinelli, dalla candidata Ida Simonella e dalla neosegretaria Chantal Bomprezzi, abbiano sostenuto Bonaccini alla segreteria nazionale, il vento positivo di Elly sta portando beneficio. La partita per la guida di Ancona è apertissima: "Alcune dichiarazioni di Silvetti sono stucchevoli, a partire dal concetto di discontinuità rispetto alla sindaca Mancinelli – ha detto ieri la Simonella durante la presentazione della prima lista della coalizione di centrosinistra – Io sono io, sono diversa, sono una persona nuova. Per me parlano i risultati ottenuti in dieci anni da amministratrice. Potevamo spendere i soldi per asfaltare più strade, avremmo avuto più consensi, ma avremmo dovuto sacrificare il sociale, gli ultimi, i più bisognosi. Ora siamo forti, coesi e dopo le Primarie con Carlo Pesaresi stiamo lavorando alla grande".

E poi un auspicio in vista di un probabile ballottaggio con il candidato di centrodestra, Daniele Silvetti. Con i voti dei partiti di sinistra slegati, dal 15 al 29 maggio sarà caccia aperta ai loro voti: "Sono convinta che con gli elettori di sinistra e di quella parte politica ci siano tanti punti di contatto e spero che poi si comportino di conseguenza. Apparentamenti? Non ne abbiamo discusso".

Ieri però il focus era sul Pd, l’architrave della coalizione, come ha riconosciuto la stessa Simonella, ancora non iscritta al partito. Pelosi e i suoi hanno scelto gli Archi per il battesimo della lista. Prima un attacco alla destra "incapace a livello regionale su economia, sanità e diritti delle persone, sta mostrando il suo vero volto" e poi spiegato alcune scelte: "I nomi che vedete sono venuti fuori dalle riunioni nei circoli, una lista dimensionata alle sue potenzialità – ha detto Pelosi che non si è candidato – Abbiamo scelto gli Archi perché è una delle anime della città e perché le giunte di centrosinistra hanno fatto e dato tante risorse per migliorare il quartiere. Con Ida Simonella continueremo a farlo. Le Primarie? Sono il sistema rappresentativo migliore, altri hanno delegato i tavoli politici".

Nonostante l’importanza dell’evento la segretaria regionale del Pd, Chantal Bomprezzi, non era presente mentre c’erano i due capi lista, Susanna Dini e Stefano Foresi: "Sono al servizio del partito da mezzo secolo, lo amo come amo la mia città – sono state le parole scelte da Foresi, il più votato in coalizione alle comunali del 2018 – Ho lavorato per dieci anni con Ida (Simonella, ndr) e ho capito la sua competenza, tenacia, capacità e visione".

Tra i candidati al consiglio quello che ha colpito di più è stato sicuramente Giacomo Petrelli, 19 anni, studente universitario: "Porterò la voce dei giovani, in appoggio a Ida, una persona straordinaria, per far capire che la politica non è tutta uno schifo".