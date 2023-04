La lista di Fratelli d’Italia "Basta con le professorine La città ha perso tutto Facciamo la rivoluzione"

di Pierfrancesco Curzi

"Alcuni sostengono che nel primo confronto pubblico tra i candidati io sia stato troppo cauto. La bava alla bocca la lascio ad altri, io partecipo per parlare ai cittadini. Basta professorini e professorine. Il centrosinistra ci sta rincorrendo, sui temi e nei sondaggi. Insieme ce la faremo". È un Daniele Silvetti carico quello che ieri ha partecipato alla presentazione della lista di maggior peso a suo sostegno, ossia Fratelli d’Italia, nella corsa a sindaco di Ancona. Il partito della Meloni ha scelto la Galleria Dorica per annunciare i suoi 32 candidati al prossimo consiglio comunale. Un’atmosfera carica di entusiasmo e di ottimismo quella che si respirava ieri alla kermesse: "È la prima volta che abbiamo una chance concreta di conquistare il comune di Ancona – ha detto presentando la lista il parlamentare anconetano Stefano Benvenuti Gostoli – Abbiamo anche l’allineamento dei pianeti, con il governo guidato da Giorgia Meloni che ci fa sudare a tutti noi, e la guida della Regione con Francesco Acquaroli. Manca solo un ultimo sforzo".

Secondo Marco Ausili, consigliere regionale "i 32 che abbiamo scelto sono i migliori. Non vogliamo mettere una bandierina su Ancona, bensì avvicinare la città alla Regione e a Roma". Carlo Ciccioli, capogruppo in consiglio regionale e fondatore di Fratelli d’Italia ad Ancona, ha attaccato la giunta Mancinelli: "Basta con una città sciatta e moscia. In questi anni abbiamo perso tutto, dal patrimonio edilizio alle banche. Facciamo la rivoluzione". Lo stesso Ciccioli ha annunciato una serata-evento all’hotel Seebay di Portonovo (ex La Fonte), una cena con 200 posti riservati alla presenza dell’attore comico Pippo Franco.

Ecco la lista dei candidati di Fratelli d’Italia: Sabrina Agarbati: 52 anni, disoccupata; Mariacristina Ascenzo: 48 anni, avvocato; Francesco Bastianelli: 49 anni, imprenditore; Enrico Bigoni: 53 anni, imprenditore della pesca; Lorella Bonamano: 64 anni, operatrice culturale; Francesca Bonfigli: 56 anni, agente immobiliare; Bruno Breda: 58 anni, funzionario ministero Giustizia; Maria Grazia De Angelis: 64 anni, medico anestesista; Fabrizio Del Gobbo: 55 anni, avvocato; Angelo Eliantonio: 33 anni, impiegato; Fabiola Fava: 57 anni, impiegata; Mario Antonio Massimo Fusario: 45 anni, avvocato; Roberto Greatti: 57 anni, poliziotto in pensione; Giuseppe Iesce: 54 anni, Luogotenente Capitaneria di Porto; Valentino Indri: 62 anni, agente di commercio; Orlanda Latini: 50 anni, impiegata; Ettore Luceri: 50 anni, ingegnere; Angelica Lupacchini: 30 anni, impiegata; Matteo Marzioli: 35 anni, ingegnere; Paola Massei: 60 anni, coordinatrice servizi infermieristici; Marco Maurizi: 65 anni, imprenditore; Carla Mazzanti: 63 anni, medico veterinario; Fabio Mecarelli: 46 anni, impiegato; Loris Mencarelli: 60 anni, dirigente di cooperativa sociale; Sara Minichino: 26 anni, impiegata; Francesco Novelli: 26 anni, impiegato; Silvia Pennucci: 53 anni, avvocato; Luciano Sacconi: 62 anni, imprenditore; Patrizia Serangeli: 56 anni, insegnante di Liceo; Riccardo Strano: 71 anni, ex dirigente turistico in pensione; Jacopo Toccaceli: 59 anni, impiegato e commerciante; Giovanni Zinni: 49 anni, impiegato.