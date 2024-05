La lista di Michele Santoro per Pace, terra e dignità

La galassia della sinistra ieri in comizio nel cuore di Ancona in vista delle Elezioni europee del giugno prossimo. Mentre sotto la galleria Dorica era in corso un incontro elettorale di Alleanza Verdi e Sinistra, a 100 metri in linea d’aria era la volta dell’evento organizzato dalla lista fondata da Michele Santoro ‘Pace, terra e dignità’. In piazza Roma, davanti a pochi simpatizzanti, hanno preso la parola, tra gli altri, l’ex sindaco di Grottammare, Massimo Rossi e il professor Roberto Mancini, candidato per il movimento ‘Dipende da noi’ alle Regionali del 2020. Una sinistra divisa e frammentata in mille partiti e movimenti.