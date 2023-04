La lista per la Simonella "Tornano i Repubblicani Qui abbiamo fatto la storia"

I sindaci Repubblicani hanno fatto la storia di Ancona e ora, dopo anni di assenza, il simbolo dell’Edera torna nella politica che conta e lo fa attraverso una sorta di laboratorio su base nazionale. È la senatrice Luciana Sbarbati, Europarlamentare marchigiana per due legislature, a spiegare il perché del ritorno in politica e dell’appoggio alla candidatura di Ida Simonella a sindaco in vista delle elezioni Comunali del 14 e 15 maggio: "Avevamo l’obbligo di esserci – ha detto la Sbarbati ieri durante la presentazione della lista dei Repubblicani – e vedere l’edera di nuovo in campo è importante. Forse i nostri voti non saranno numericamente enormi, ma saranno determinanti per la vittoria contro la destra. Come dicevano Spadolini e La Malfa non conta il numero ma il peso dei voti. Ero in pensione, ma era giusto che rientrassi per ridare un indirizzo al simbolo, per riaccogliere la diaspora. Noi Repubblicani siamo i veri testimoni della Costituzione, il partito della ragione che ha fatto la storia di questa città coi suoi cinque sindaci passati alla storia per meriti. Ida (Simonella, ndr) non la conoscevo di persona, ma sapevo come aveva lavorato nella giunta Mancinelli che devo ringraziare per il lavoro, la durezza quando serve e la concretezza. Adesso ho conosciuto Ida, l’ho apprezzata per la sua competenza e signorilità politica".

In effetti Luciana Sbarbati ricorda da vicino per molti versi l’energia e il vigore di Valeria Mancinelli, personalità concrete e spesso divisive. Nella sede del Pri, a due passi dal Piano, a campeggiare la figura emblematica di Giuseppe Mazzini a cui hanno fatto riferimento i membri della lista. Il coordinatore dei Repubblicani per Ancona, Massimo Belelli, ha puntato su alcune parole-chiave: condivisione, concretezza, partecipazione e lungimiranza. Tra i candidati da segnalare la figura di Michela Verdenelli, anconetana, il marito originario del Senegal, residente a Chiaravalle che nella città dorica svolge il ruolo di insegnante alla scuola d’infanzia degli Archi dove i bambini stranieri sono il 100%.

Ecco la lista presentata dai Repubblicani per Ancona: Maria Antonia Sciarrillo (capolista), Simone Alazzi, Giulio Cardinali, Carlo Cataldo, Elisabetta Chessa, Cristina Ciciani, Sandra Contato, Valerio Fiore, Paolo Gianzetti, Olessya Lipeyeva, Katia Mammoli, Sergio Marcelli, Andrea Nespoli, Stefano Paolucci, Andrea Pollonara, Federico Radini, Armando Rinaldi, Patrizia Rinaldi, Lamberto Santini, Mario Sardella, Simone Schiavoni, Paola Soverchia, Michela Verdenelli, Massimo Maria Vergari.

Pierfrancesco Curzi