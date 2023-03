La lista SiAmo Falconara non si presenta al voto

"In un’ottica di razionalizzazione delle risorse e delle energie, per non creare doppioni di un’esperienza così simile alla precedente e al fine di non creare divisioni e rischi di erronee attribuzioni dei voti, abbiamo deciso di non presentare il nostro simbolo per questa tornata elettorale. Una decisione sofferta ma necessaria". È l’annuncio di Mattia Sangiuliano, referente della lista civica SiAmo Falconara-Sinistra in Comune, che aggiunge contestualmente dove convoglieranno candidati e voti: "Alcuni candidati del 2018 riproporranno la propria candidatura per queste elezioni all’interno della lista Cittadini in Comune-Falconara Bene Comune, nell’ottica del rafforzamento e non della scissione. Insieme siamo più forti e a maggio lo dimostreremo". Cittadini in Comune, infatti, sosterrà la candidatura di Annavittoria Banzi, assieme al Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle.

L’avvocato 49enne potrà contare anche su una civica "propria", in fase di costituzione. "SiAmo Falconara-Sinistra in Comune è stato un progetto civico nato tra il 2017 e il 2018 con l’idea di un’alleanza con Cittadini in Comune-Falconara Bene Comune – spiega Mattia Sangiuliano -. Nonostante il risultato ottenuto nel 2018 la lista non superò la soglia di sbarramento. La lista Cic-Fbc invece riuscì a riconfermare un consigliere, forte delle sue 1200 preferenze. Da giugno 2018 abbiamo lavorato sostenendo il consigliere eletto. Nel 2018 però una persistente divisione nel panorama della sinistra: una seconda lista di sinistra presentò un proprio candidato sindaco. Non si riuscì a creare una lista unitaria, facendo pesare differenze che avremmo dovuto accantonare".

Di qui, per non commettere errori del passato, si è arrivati alla decisione sofferta e comunicata ieri. Ma Sangiuliano, ugualmente, garantisce impegno per far vincere l’ampia coalizione. Tra le priorità assolute, i servizi sociali, la giustizia e il sostegno all’occupazione con politiche mirate.