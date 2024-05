La lite sul lavoro. Materiale sanitario conteso, presidente sotto processo

Presta materiale sanitario, e non solo, e finito il rapporto di lavoro chiede di riaverlo indietro ma nessuno glielo restituisce. Prima ci avrebbe provato con le buone, recandosi sul posto, poi attraverso il proprio avvocato. Nemmeno alle telefonate fatte, per sollecitare la restituzione, gli è stato mai risposto. Alla fine ha sporto denuncia tramite il proprio legale perché tutta la merce valeva in totale 10mila euro.

La diatriba si è consumata all’interno di una società, con sede ad Ancona, che si occupa di trasporti sanitari e servizi socio assistenziali a favore di enti pubblici e privati. A prestare il costoso materiale è stato un ex dipendente. Il legale rappresentante della società è finito a processo per appropriazione indebita davanti al giudice Matteo Di Battista. Imputato un 52enne di Polverigi che è anche il presidente della società, difeso dall’avvocato Davide Toccaceli. L’ex dipendente, un falconarese di 61 anni, è parte civile con l’avvocato Filippo Paladini. Chiede ancora la restituzione dei propri beni. Stando alle accuse, in qualità della sua posizione, il presidente si è impossessato di beni per fini solidaristici ed emergenziali non suoi ma dati in prestito da un autista soccorritore che per un periodo ha lavorato per la società. Nel dettaglio si tratta di materiale elettrico finalizzato a contribuire al lavoro sanitario preposto e quindi prolunghe, fari analogici, un gruppo elettrogeno, plafoniere e poi tre zaini con dentro il necessario per effettuare soccorsi, materiale pediatrico d’urgenza come saturimetro, fonendoscopio con peluche a forma di orsetto, due termometri per bambini, canule, laringoscopio, una torre fari con quattro lampade e anche due brande, tre tavoli modello birra e sette panche.

Il dipendente, ormai ex, aveva prestato tutto questo a titolo gratuito alla società, per agevolare anche il lavoro al suo interno. Quando il rapporto professionale però si è interrotto ha chiesto di riavere le proprie cose indietro. Nonostante le reiterate richieste avanzate il presidente della società ha omesso di riconsegnarle. Giovedì l’imputato ha reso l’esame in aula e ha spiegato come non c’era nulla che si è trattenuto dell’ex dipendente. "Non è materiale inerente alla nostra attività quello reclamato – ha detto il 52enne – tutto quello che è in sede è fornito e tracciato con fatture. Il materiale sanitario è nostro, non ci siamo appropriati di nulla".

L’ex dipendente ha lavorato per la società dal 2016 al 2017. Poi ci sarebbero stati problemi di pagamento dello stipendio. Nel 2018 ha iniziato a richiedere il materiale indietro. "Non rispondevo al telefono – ha aggiunto l’imputato – perché si era presentato in sede con un atteggiamento alterato e l’avevo querelato quindi non rispondevo per non degenerare ulteriormente la situazione". La prossima udienza in tribunale è fissata per il 3 ottobre.